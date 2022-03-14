台中公車擦撞機車再碰汽車 司機「我恍神」釀1傷

肇事公車。（民眾提供）

2022/03/14 17:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛公車今天中午行經北屯區一處路口時，突因不明原因往右偏，先擦撞一輛路旁機車，接著再碰撞另輛自小客，造成機車騎士因此受傷，所幸經送醫無大礙，警方獲報到場處理，公車司機坦認，因一時恍神導致車子偏向釀禍，至於事故原因由警方進一步鑑定釐清。

這起事故發生在今天中午近1時許，59歲陳姓司機當時駕駛台中客運公司，由青島路沿崇德路往文心路方向行駛，卻在行經北屯區崇德路與北平路時，突因不明原因往右偏向，導致右前車頭先擦撞一輛停放路旁，由25歲蘇姓騎士騎乘的機車左側。

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公車肇事後隨即再碰撞另輛也停放路旁的自小客後車尾，自小客駕駛當時臨停在車上，被突如其來一撞也嚇了一大跳，轄區第五分局交通分隊獲報趕往處理，所幸連同自小客駕駛及公車上乘客都無人受傷，到是蘇男的左腳因此受傷，經119救護車送醫治療，幸無大礙。

警方對陳男、蘇男及自小客駕駛共3人進行酒測，均無飲酒反應，陳男坦認因恍神，造成車輛偏向釀禍；警方初判公司車注意車前狀況，機車及自小客分因違規停車或暫停不當，但確實的肇因原因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

公車先擦撞路旁機車。（民眾提供）

接著再撞上自小客後車尾。（民眾提供）

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