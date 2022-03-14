遭熱水淋燙未送醫！男嬰6天後不治 父母被判刑

男嬰慘遭滾燙熱水淋未送醫6天後突然不治，父母被判處1年4月、10月徒刑。（記者黃良傑攝）

2022/03/14 12:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄年僅20歲的小媽媽江姓女子，因不愼勾倒熱水壺熱水淋燙3個月大的男嬰，她和楊姓丈夫未將男嬰送醫，只塗抹藥膏，6天後男嬰傷勢急轉直下，夫妻才將男嬰送醫急救，最後仍回天乏術，法醫相驗確認男嬰頭皮二級燒燙傷、餵食不良等，導致呼吸衰竭致死，高雄地院審結，判處江女判刑1年4月、楊男10月徒刑，可上訴。

被告江女於去年4月間生下男嬰，她負責白天照顧，丈夫楊男（28歲）下班接手，男嬰還有1個1歲半的姊姊，夫妻輪流照顧2名子女。

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檢警調查，去年7月間，江女在家燒煮開水，卻不慎勾倒熱水壺，滾燙的熱水倒灑在地墊上的3個月大男嬰，造成男嬰左耳、左後腦多處燙傷，江女見狀不知所措且害怕，打電話求助丈夫楊男，夫妻決定不將兒子送醫。

夫妻二人竟只到藥局買燒燙傷藥膏，塗抹男嬰燙傷部位，約6天後，夫妻赫見兒子失去意識，急忙送醫仍回天乏術，檢警獲報啟動偵查，夫妻兩人矢口否認虐嬰，法醫相驗發現嬰兒有燙傷、餵食不良現象，江女供稱，兒子每隔3、4小時餵奶，並沒有不當餵食，不慎勾倒熱水壺造成兒子燒燙傷。

江女難過又懊悔自己的不慎，稱自行到藥局買燒燙傷藥，替男嬰擦藥，檢察官勘驗法醫解剖紀錄，發現男嬰不只顱顏被燙傷，胃部也沒有食物殘留，疑似餵食不良造成身體虛弱，導致最後呼吸衰竭死亡，認定被告夫妻涉及照顧疏失，依過失致死罪將兩人起訴。

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