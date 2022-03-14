男酒後菜刀砍殺友人頸部 鮮血噴濺還用抹布壓傷口

陳男酒後與田姓友人發生口角，竟持菜刀朝他頸部揮砍，桃園地檢署檢察官依殺人未遂罪嫌將他起訴。 （記者鄭淑婷攝）

2022/03/14 11:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲陳姓男子酒後與田姓友人發生口角，竟持菜刀朝他頸部揮砍，頓時大量鮮血噴濺，他不報案救人竟拿抹布壓住傷口，還指揮另名友人買碘酒，友人嚇壞奪門而出下樓報警，陳男擔心被逮趁隙逃離，所幸田男即時送醫保住一命，桃園警分局埔子派出所獲報後逮人並移送偵辦，桃園地檢署檢察官依殺人未遂罪嫌將行兇的陳男起訴，而陳男這一刀也讓田男酒駕通緝身分曝光，出院後同樣被警方移送歸案。

陳男與田姓、蓋姓友人同住在桃園市桃園區，去年12月27日晚間10點多，3人在住處喝酒聊天，直到隔天凌晨1點多，陳男酒後與田男因細故發生口角，隨即跑進廚房拿出菜刀，朝田男頸部要害揮砍，頓時大量鮮血噴濺，力道之重，傷口可見金屬異物殘留。

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第一時間陳男未報案救援，只是拿出抹布壓住田男傷口，還要蓋姓友人幫忙買碘酒，友人嚇壞奪門而出下樓報警，陳男趁隙逃離現場，所幸田男即時送往醫院急救後保住一命，陳男落網後坦承犯行，現場扣得作案用菜刀，檢方從田男、蓋姓友人證詞，以及陳男下手部位、力道等證據，認為陳男有殺人之故意，近日偵結依殺人未遂罪嫌將他起訴。

全案還有案外案，田男被好友砍傷送往醫院急救，警方另趕往醫院了解時，發現他因酒駕被桃檢發布通緝中，田男撿回一命、出院後，也被警方移送歸案。（12:18更新）

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