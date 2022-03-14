檢察人事改革會議將討論「二審實缺」 劍青檢改：讓內鬥加劇

檢察改革的精神領袖陳瑞仁檢察官，上月在榮退歡送會上對於檢察人事改革等司改議題直言不諱。（資料照，記者錢利忠攝）

2022/03/14 10:48

〔記者錢利忠／台北報導〕有檢察改革精神領袖美名的陳瑞仁檢察官於今年3月2日退休，他曾在台北地檢署舉辦的榮退歡送會上，針對檢察人事改革一吐感言，直言檢察官人事升遷「塞車」根源即來自「萬年檢察長」，呼籲法務部應強力推動配套措施；由基層檢察官所組成的劍青檢改今也就法務部將召集研議人事改革會議一事發聲明，籲法務部勿走回擴編「萬年二審」的回頭路，加劇內鬥。

劍青檢改今聲明指出，法務部近日將召集研議人事改革會議，其中「是否建立二審實缺之遴選機制」議案，令不少檢察官深感疑慮，籲請法務部堅定改革路線，「萬年二審」應逐年汰除，不應假藉任何理由走回頭路。

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聲明提及，2017年司改國是會議決議「一、二審輪調歷練」，此議題獲超過800名檢察官連署支持，已超過全國檢察官員額的半數，經法務部採納執行，目的在革除「萬年二審」。雖然法務部採取「新二審均須回任」、「舊二審可做到退休」的折衷作法，但檢察體系的共識在於：「舊二審」應逐年退休減少，破除「萬年二審」。

不過，新制才實施4年，第一批「新二審」回任一審不久，法務部即開始研議「是否建立二審實缺之遴選機制」。為有效推動改革制度對話，希望高檢署或法務部能說明以利檢察官公開討論。

劍青檢改質疑，二審有哪一項特定業務，必須將「新二審」長期留任，並轉為實缺（萬年二審），才可有效延續推動？如果真的有這種特定業務，為何無法交由現有的「舊二審」實缺人力辦理？如認為現有的「舊二審」已難以交辦業務，則挑選「新二審」加入「萬年二審」行列，難道就可放心長期交辦？國安案件交給二審實缺人力偵辦（及長期監聽），起訴品質會比一審更好？

劍青檢改指出，若要留住人才，應從合理的工作環境及公平的人事制度著手。「二審實缺」本身就是不合理工作分配的禍首，更是造就不公平人事制度的殺手。透過貌似公平的「遴選機制」，實則無異於「二桃殺三士」，讓內鬥加劇、相對剝奪感更甚，甚至讓檢察士氣更低落！請法務部及高檢署深思，這種設計有可能留住真正的人才嗎？還是可能逼走更多人才？

劍青檢改強調，檢察改革在於確立精神、文化與方向，並堅定完成相關配套，「一二審輪調歷練」是正確的制度，塑造公平合理的檢察工作環境，並打破「升二審是升官」迷思。目前所欠缺的是完整配套，包括回任一審的機關、回任以後的工作分配、一審輔佐人力之增加、一審派任檢察長的機會、調行政執行署辦事的遴選機制、二專生與三專生的福利差別等問題。

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