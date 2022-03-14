380萬名車國道拋錨驚險脫困 牙醫夫婦車廠前搭帳棚抗議

陳姓牙醫駕駛380萬英國進口名車Land Rover在國道３號熄火，失去動力，卡在大彎道上，夫妻倆為發生連環車禍，狂揮三角架、衣物警示引導，險象環生。（車主提供）

2022/03/14 08:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市陳姓牙醫師駕駛380萬英國進口名車「荒原路華」（Land Rover）竟在10天內2度媳火、拋錨，其中第2次在修車後上國道3號高速行駛120公里時突然失去動力，他和妻子擔心在大彎道上造成連環車禍，冒險下車在車後方揮動三角架、衣物警示引導車輛閃避，過程險象環生，8分多鐘後車輛重新發動才脫困，他嚇的形容「如同坐在行動棺材！」幸運撿回性命，但氣憤車廠推托維修與保固，前天（12日）與妻子更氣得到車廠前搭帳棚抗議。

陳姓牙醫說，這輛Land Rover velar p300是兩年多前妻子買給他的生日禮物，車價380萬，目前仍在3年保固期內，只開8萬餘公里，仍算是新車，也都正常使用，但近期竟2度在行駛中熄火，據他了解已有5名車友也有相關情形。

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陳姓牙醫說，今年2月22日在南屯草屯路上轉彎時速僅10公里突然熄火、方向盤鎖死，油門、煞車通通不能動，路上拋錨，想到車友分享有同樣情形在20分鐘後重新能發動，他照做後行得通，開回家後不敢再上車，2天後才送修，原廠台中九和汽車告訴他是燃油模組故障，但未說明故障原因，隔天通知修好取車。

沒想到3日行駛在國道三號217.4公里處又突然熄火，陳姓牙醫描述，他戴著妻子從時速120公里瞬間熄火、失去動力，方向盤、油門全都卡死，只能一路滑行，後方大小車輛對他狂按喇叭，夫妻倆就像坐在行動棺材，動彈不得。

陳姓牙醫指車子最後卡在車道上，也無法重新發動，由於處於大彎道，他和妻子下車後擔心會發生連環車禍，兩人手拿三角架、衣物揮動警示引導，大卡車、小汽車紛紛閃避，相當驚險，全程被高公局監視器拍下，他與妻子也輪流上車發動，最後陳姓牙醫師成功發動車輛，趕緊將車子開到路肩，妻子也穿越車陣上車，成功脫險。

陳姓牙醫說，當天他就把車輛直接開到台中的九和汽車車廠維修，由於10天內2次行駛中熄火拋錨，他要求延長1、2年保固，且保證再發生同樣熄火事件的處理原則，車廠不同意，雙方協調破裂，也一直沒接到車子修好的通知。

國道驚魂事件讓陳姓牙醫與妻子一直處於驚嚇中、夜夜難眠，陳姓牙醫對於車廠的態度也很不滿，12日夫妻兩氣得到車廠前搭帳棚、掛海報抗議，並播放國道車輛拋錨錄影畫面，兩人差點在國道「人車雙亡」怒批車廠在2人賞車前當貴賓，事後把兩人當乞丐兵，最後兩人也決定不敢再開這輛車，要求車廠買回這輛車。

記者連絡Land Rover九和汽車台中分公司，對方表示假日無法連絡幹部，記者再連絡客服中心經理熊邦偉，電話不接、簡訊不回。

陳姓牙醫駕駛380萬英國進口名車Land Rover在國道３號熄火，失去動力，卡在大彎道上，夫妻倆為發生連環車禍，狂揮三角架、衣物警示引導，險象環生。（車主提供）

陳姓牙醫駕駛380萬英國進口名車Land Rover在國道３號熄火，失去動力，卡在大彎道上，夫妻倆為發生連環車禍，狂揮三角架、衣物警示引導，險象環生。（車主提供）

陳姓牙醫駕駛380萬英國進口名車Land Rover在國道３號熄火，失去動力，卡在大彎道上，夫妻倆為發生連環車禍，狂揮三角架、衣物警示引導，險象環生。（車主提供）

陳姓牙醫成功重新發動車子移往路肩後，扶妻子趕緊上車。（車主提供）

陳姓牙醫駕駛380萬英國進口名車Land Rover在國道３號熄火，失去動力，卡在大彎道上，擔心發生連環車禍，狂揮三角架、衣物警示引導，險象環生。（車主提供）

陳姓牙醫駕駛這輛Land Rover在草屯媳火、拋錨（車主提供）

陳姓牙醫駕駛這輛Land Rover在草屯媳火、拋錨（車主提供）

陳姓牙醫與妻子12日到車廠前搭帳棚、掛海報抗議。（車主提供）

陳姓牙醫與妻子12日到車廠前搭帳棚、掛海報抗議。（車主提供）

陳姓牙醫與妻子12日到車廠前搭帳棚、掛海報抗議。（車主提供）

陳姓牙醫與妻子12日到車廠前搭帳棚、掛海報抗議。（車主提供）

陳姓牙醫與妻子12日到車廠前搭帳棚、掛海報抗議。（車主提供）

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