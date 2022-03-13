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    史上最大批 ！執行署3/16彰化法拍551萬片口罩

    行政執行署彰化分署將於3/16法拍551萬片口罩。（彰化分署提供）

    行政執行署彰化分署將於3/16法拍551萬片口罩。（彰化分署提供）

    2022/03/13 19:23

    〔記者湯世名／彰化報導〕史上最大批！法務部行政執行署彰化分署查獲某口罩製造商未經核准，擅自製造生產混充醫療用口罩，扣押口罩總數高達551萬餘片，為彰化地檢署囑託變價口罩數量最大宗的案件，但由於口罩數量極為龐大，且產品種類複雜（包括成人平面、立體口罩與兒童平面口罩、幼童立體口罩4大類，還分有藍、綠、粉、橘及紫色，而品質也分為現場查扣及嗣後自市場回收兩大類，如欲各別細分進行變賣，耗費人力極大，在考量節省成本下，決定以整批方式進行變賣，採通訊投標訂16日拍賣。

    彰化分署考量到目前疫情的管制措施，因此這次拍賣全部採用通訊投標方式進行，且這次投標不定底價，但彰化地檢署在場人員若對該最高價額有反對意見，彰化分署得不予拍定。有意投標的民眾，應在3月15日前將投標書相關資料寄應以雙掛號方式寄達到「彰化光復路郵局23-119信箱」收。本次投標人應先繳納保證金5萬元。本次拍定人所購得的口罩，僅能自用或無償贈與第3人，不得以任何方式轉售第3人。

    為讓有意購買的民眾能夠到現場觀覽本次變賣標的物的現狀，因此彰化分署將在14日下午1時至5時開放有意應買人現場參觀。

    彰化地檢署在前年11月間接獲檢舉並查獲彰化某口罩製造公司在未經核准下，擅自製造生產醫用口罩，當時現場扣案未經核准擅自製造口罩數量為1906箱，共扣押381萬多片；嗣後彰化地檢署又命該公司自市場回收尚未出售的口罩，最後總共遭扣押的口罩總數為551萬餘片（內容物包含搜索扣得口罩1906箱〈每箱約2000片〉及扣押違法販賣而事後回收的口罩約169萬餘片）。

    這次被查獲的製造口罩公司表示，該公司原本即為專業製造口造的大廠，且早已經衛福部核准製造專業醫療口罩，但因不諳法律規定，繼續擴充公司二場產能時，在衛福部許可尚未下來時，就提前製作這批被查扣的口罩，以致於違反藥事法被查獲。

    由於該公司所製造的口罩其實已符合醫療口罩的要求，但因未經衛福部許可，以致於違法而無法正常販售，如一旦進行銷毀，反而造成資源浪費。彰化地檢署為求在合法前提下讓物能盡其用，因此囑託彰化分署進行該批口罩變價程序。

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    彰化分署將於3/16法拍551萬片口罩，有成人平面、立體口罩與兒童平面口罩、幼童立體口罩4大類，還有藍、綠、粉、橘及紫色。（彰化分署提供）

    彰化分署將於3/16法拍551萬片口罩，有成人平面、立體口罩與兒童平面口罩、幼童立體口罩4大類，還有藍、綠、粉、橘及紫色。（彰化分署提供）

    史上最大批 ！行政執行署彰化分署將於3/16法拍551萬片口罩。（彰化分署提供）

    史上最大批 ！行政執行署彰化分署將於3/16法拍551萬片口罩。（彰化分署提供）

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