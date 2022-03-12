夜店妹遭男房仲硬上 要求賠償200萬只拿到2萬...告了！

江男趁女子微醺護送回家卻性侵。（情境照）

2022/03/12 13:48

〔記者吳政峰／台北報導〕一名女子2019年在夜店被江姓男房仲搭訕，相約外出飲酒，沒想到江男竟趁她微醺護送回家之際，脫褲硬上。兩人事後進行和解，女子要求200萬元賠償金，但年收入300萬元的江男只願給2萬元，氣得女子堅持提起妨害性自主告訴，高等法院日前判江男3年6月刑。

女子外貌姣好，生性活潑，2019年在夜店飲酒玩樂時，被江男搭訕，雙方互留聯絡方式。而後，江男約女子及其他朋友外出飲酒，見女子不勝酒力微醺，便自告奮勇要搭計程車送搭她回家。

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江男護送女子上樓，嚷著：「我想進去睡！」女子怒斥：「吃屎！」未料，鑰匙才插入門鎖轉開時，江男就把她推進房間強吻，並脫下褲子性侵，完全不顧女子尖叫：「不要，給我滾」。

女子見無法用言語遏止，決定手腳並用反抗，瘋狂打、踹江男的身體，江男被毆到痛醒，才結束性侵，悻悻然離去。

餘悸猶存的女子趕緊傳訊給友人，但她覺得遭到性侵是很羞恥的事情，只好說「我剛剛差點被性侵」，友人看到訊息後，趕緊詢問發生什麼事情，她才娓娓道來。

隔日，女子不知所措，但心情沮喪，越想越不甘心，打電話痛罵江男，沒想到江男竟以「我喝醉了，倒在路邊，不知道發生什麼事情」等語回覆，試圖規避性侵責任，氣得女子要求他出面說清楚。

兩人一見面，女子不好的感受又出現，覺得噁心，大罵：「人渣」；江男則表達歉意，希望能和解。女子要求200萬元，但年收入300萬元的江男不願支付鉅額賠償金，只匯了2萬元，女子憤而前往報警驗傷，並要江男不要再和她聯絡。

江男否認性侵，強調兩人是性交易，原本談妥價金為2萬元，豈料，女子事後竟要求200萬元，疑遭到仙人跳。

高院調閱監視器、對話紀錄、證人證詞後，認為女子感到害怕與恐懼，呈現遭受創傷後的反應，因而認定江男的性交易辯詞不可採信，其犯行應屬妨害性自主。

高院指出，江男無視女子一再明確制止其侵犯行為，執意性侵，不尊重對方的性自主決定權與人格權益，行徑惡劣；犯後又辯稱是性交易，甚至指稱遭到仙人跳，毫無悔意，犯後態度欠佳。

高院審酌江男的犯罪動機、手段、未婚、從事房地產仲介工作、年收入約300萬元、須扶養父母等生活狀況，決定判處3年6月徒刑，可上訴。

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