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    警監聯手稽查台3線鹿田段 攔查違規共15件

    台南玉井警方今與麻豆監理站聯手，在台3線鹿田段稽查取締違規車輛，共攔獲15件。（民眾提供）（記者萬于甄攝）

    台南玉井警方今與麻豆監理站聯手，在台3線鹿田段稽查取締違規車輛，共攔獲15件。（民眾提供）（記者萬于甄攝）

    2022/03/12 13:31

    〔記者萬于甄／台南報導〕台3線台南玉井、楠西路段堪稱浪漫台3線，每逢假日都有大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛引起環境噪音，讓地方居民相當反感，玉井分局今會同麻豆監理站，在台3線370公里處執行聯合稽查，共攔查15件違規車輛。

    警方表示，台3線因時常有改裝車輛呼嘯而過，噪音引發民怨，因此擇定在台3線370公里處，與麻豆監理站聯合稽查，同時協請交通警察大隊，出動警用大型重機車配合攔查取締，針對改裝車輛強力告發或通知召回檢驗，展現執法力度與強度。

    警方指出，本次聯合稽查勤務共攔查各式車輛87輛，其中，開罰改裝車輛2件，無照駕駛1件、越級駕駛2件、擅自變更原規格設備5件、電系設備屬不可變更設備而變更行駛5件，總計15件，呼籲請車主切勿任意改裝車輛排氣管，以免觸法。

    警方強調，環境噪音不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險，依噪音管制規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人處1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善，若有改裝車燈、裝設高音喇叭等違規行為，將依道路交通管理處罰條例開罰。

    台3線台南玉井、楠西路段堪稱浪漫台3線，每逢假日都有大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛引起環境噪音，讓地方居民相當反感，玉井分局今會同麻豆監理站，在台3線370公里處執行聯合稽查。（民眾提供）（記者萬于甄攝）

    台3線台南玉井、楠西路段堪稱浪漫台3線，每逢假日都有大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛引起環境噪音，讓地方居民相當反感，玉井分局今會同麻豆監理站，在台3線370公里處執行聯合稽查。（民眾提供）（記者萬于甄攝）

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