議員戴寧涉詐領助理費 嘉市議會今聲援

嘉義市議長莊豐安曾於議長、副議長聯誼座談會中，提案修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文。（記者王善嬿攝）

2022/03/11 20:31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉嫌詐領助理費一案，嘉義政壇震驚，嘉義市議會今天下午發新聞稿聲援戴寧，強調尊重一切司法調查，期盼檢調單位秉公處理，勿枉勿縱，讓案件真相盡速釐清。

市議會新聞稿指出，戴寧擔任嘉義市議會第8、9、10三屆市議員，問政理性、能力佳，人緣與大眾的互動友善，選民服務有口皆碑等，此案爆發，地方議員不分黨派，各黨團均深感驚訝與不捨，也表達慰問、相挺及必要協助，相信司法會還她及助理團隊清白。

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針對公費助理補助費用及議員研究費結構不合理問題，市議會議長莊豐安並於2019年全國地方議會議長、副議長聯誼座談會提案反映，各縣市均支持，多次向中央訴求，將現行「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修改，以利地方議員足以支應必要費用，助理也能落實發揮專業幕僚功能，提升問政及選民服務品質。

內政部也於今年2月23日邀各縣市政府召開條例部分條文修正研商會議，做出明確結論，未來經修法通過實施，可望類此民意代表捲入不實申領助理補助費用的案件不再發生。

因案件尚在偵辦中，未確保後續偵查、審判程序順利進行，在協助司法單位釐清案情上，市議會責無旁貸，全力配合調查。

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