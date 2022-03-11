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    涉詐領助理費80萬交保 嘉市議員戴寧：被視為眼中釘打壓

    戴寧（左）昨交保，今透過服務處聲明稿表示因年底選舉，被人視為眼中釘打壓。（資料照，記者王善嬿攝）

    戴寧（左）昨交保，今透過服務處聲明稿表示因年底選舉，被人視為眼中釘打壓。（資料照，記者王善嬿攝）

    2022/03/11 17:43

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市無黨籍議員戴寧，被控涉嫌以親友人頭虛報方式，詐領助理費逾500萬元，昨傍晚80萬元交保。戴寧今發聲明稿表示，年底選舉被人視為眼中釘打壓，會愈打壓愈堅強，強調未曾收取分毫不法款項、未詐領任何助理費用，面對檢調指控不實，盼司法能盡快調查水落石出，還她清白。

    戴寧聲明稿指出，她受父親戴建三栽培與支持，2009年當選嘉義市議會第8屆議員以來，連任三屆議員至今，每日戰戰兢兢、如履薄冰，認真執行每位市民囑託，問政成績有目共睹，包括推動嘉義市火車站前廣場整頓、動物保育園區設置、東區公共托嬰中心設置、國中小加裝空氣濾清器等，以及監督公共自行車、嘉義市區電動公車等市政建設。

    戴寧透過聲明稿表示，今年底將舉行地方公職人員選舉，有心人士視她為眼中釘，藏身於暗處無所不用其極打擊、陷害，阻擾她往前，她決不會因此卻步，「面對打壓，我只會愈來愈堅強」，她將擦乾眼淚，帶著所有人支持，逆風前行。

    聲明稿提到，3月9日檢調發動搜索，進行10數小時馬拉松問訊，認為她涉嫌以人頭詐領助理費並聲押，她深感委屈；向來聘任助理都是她最好的工作夥伴，不曾收取分毫不法款項、也未詐領任何助理費用，面對檢調不實指控，會全力捍衛名譽，再次感謝各界朋友關心鼓勵與支持，會堅強的。

    戴寧服務處今下午發出聲明稿，表示並未詐領任何助理費用。（戴寧服務處提供）

    戴寧服務處今下午發出聲明稿，表示並未詐領任何助理費用。（戴寧服務處提供）

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