RCA一軍求償案 24人獲賠確定、222人發回更審

RCA工殤案上訴最高法院11日宣判勝訴，但賠償金額發回高等法院重審，現場出席記者會的當事人及工殤團體聽到判決開心地興奮不已。（記者塗建榮攝）

2022/03/11 15:05

〔記者張文川／台北報導〕美國無線電公司（RCA）工作環境污染傷害求償案，高等法院更一審前年判決24名員工或家屬獲賠5470萬元，其餘222人求償約11億元方面遭駁回；4公司與246名原告皆上訴；最高法院今宣判，4公司應賠24人共5470萬確定，其餘222人廢棄發回高院更二審，發回理由認為雇主對勞工的健康負有保護義務，健康權是人格身心完整性的一部分，最高院見解有利於222名勞工原告。

最高法院庭長高孟焄在宣判後簡要說明判決理由，其中，維持更一審24人應獲賠的見解，金額計算也無誤，駁回4公司上訴與24人的金額追加上訴；而廢棄222人的上訴，是因認為上訴有理由，其中，對於有罹癌、腫瘤、高血壓、心律不整等病的員工，更一審認為證據不足，但最高院認為，雇主對於勞工的健康負有保護義務，應降低勞工的舉證責任，工作與疾病的因果關係須再釐清。

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至於無外顯疾病者的求償，最高院認為，身體權、健康權是憲法保障的基本人權，健康權包括生理與心理的完整性，本案員工對於可能遭受毒物侵害的長期恐懼、擔憂，已不是個人主觀上的想像，而是對一般人達到心理侵害的客觀情況，此時即不應只以有外顯疾病為請求要件，更一審未予考量，故廢棄發回。

台灣RCA公司於1970年在桃園設廠生產家電，1992年關廠，後來被發現工廠長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，不知情的數百位員工，長期處在污染環境中而罹癌或病變。

RCA員工關懷協會2004年替508位員工和家屬，提出第一波民事訴訟，最高法院2018年判決RCA等4公司應賠償其中262人共5億餘元確定，其餘246人發回高院更審。

更審246人的求償金額共12億6200萬元，高院更一審2020年3月宣判，判其中24人應獲賠5470萬餘元，其餘222人都被駁回、無法獲得賠償，理由包括文件或程序問題，或無從證明依醫學判斷其細胞遭破壞而產生病理變化，或是沒有外顯疾病。246人皆不服，上訴至最高院。

律師團代表林永頌今年1月27日在辯論庭前表示，企業主提供不良的勞動環境，惡意隱匿毒害事實，提高全體勞工健康風險，因眼見同事紛紛發病過世，或擔憂孩子的健康會被影響，而長期恐慌、憂慮，應獲精神損害賠償，一審二審都支持此論點，更一審卻不採，希望最高院有改革整體職安環境的決心並自為改判。

第二批求償的RCA勞工（簡稱二軍）1115名員工與家屬，另案於2016年提告求償73億元，台北地院一審2019年底採用「總額裁判制度」，認定未發病但健康權受損即可獲賠，判決RCA、湯姆笙等4公司應連帶賠償23億300萬元；二審高等法院日前審結，定今年4月21日宣判。

RCA工殤案上訴最高法院11日宣判勝訴，但賠償金額發回高等法院重審，現場出席記者會的當事人及工殤團體聽到判決開心地興奮不已。（記者塗建榮攝）

RCA工殤案上訴最高法院11日宣判勝訴，但賠償金額發回高等法院重審，現場出席記者會的當事人聽到判決後感動的眼眶泛淚。（記者塗建榮攝）

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