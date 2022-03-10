獨家》警察集體收賄 「天下第一所」前所長等9人延長限制出境8月

台北市中山警分局中山一派出所前所長林崇成等9名員警被高等法院裁定林崇成延長限制出境、出海8月。（資料照）

2022/03/10 21:53

〔記者楊國文／台北報導〕台北市中山警分局員警被控10多年來集體按月收賄包庇轄區酒店業者，不法所得約780萬元，素有「天下第一所」稱號的中山一派出所前所長林崇成獲判無罪，但該所多名員警遭貪污罪重判8至16年徒刑，檢方、有罪被告都已上訴二審；高等法院認為，林崇成、員警黃榮賢2人雖於一審獲判無罪，但和被判最重刑度16年徒刑的警員侯朝斌等人都涉嫌收賄重罪，且有逃亡可能，今裁定林崇成9人自明天（11日）起，均延長限制出境、出海8月。

林崇成等9人之前被限制出境、出海8月，至3月10日屆滿，林崇成因一審無罪已復職；日前，承審的高等法院合議庭傳訊林崇成等9人出庭答辯，對是否應延長限制出境、出海一事，表達意見。

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庭訊時，中山一派出所員警顏子恩（一審判8年）、侯朝斌及莊琦良（判刑12年6月）均表示沒有意見，同所員警馬國棟（判刑13年）表示在國內有穩定住居所，且每次開庭準時出庭，並無外國護照，無逃亡出境之虞，不應被限制出境。

同案被告、中山一派出所員警紀炳場（判刑14年）表示，家人及工作都在台灣，每次都準時出庭，沒有逃亡國外的可能，應無限制出境、出海必要；同所員警吳翊銘（判14年）、陳宏洲（10年10月）、中山二派出所巡佐黃榮賢（一審無罪）均表示請法官依法審酌。

林崇成及辯護律師都認為，一審判決林崇成無罪，也無外國護照、沒有在外國生活能力，每次開庭都準時出庭，亦有責任扶養妻兒，加上一審獲判無罪已復職，應無逃亡之虞，請求法官限制出境、出海的處分。

高等法院審理認為，馬國棟、顏子恩、侯朝斌、吳翊銘、紀炳場、陳宏洲、莊琦良等7人的部分，因為都是警職，具調查權之人，涉觸犯貪污罪的違背職務收賄重罪，且可加重其刑二分之一，依據一審重判7人結果，可以認定均罪嫌重大，也有伴隨逃亡國外的高度可能。另外，林崇成、黃榮賢均觸犯貪污治罪條例的違背職務收賄等重罪，雖然一審判無罪，但檢察官已上訴高院審理中，若未實施限制出境等處分，也有逃亡可能性，因此為確保審理順利進行，裁定9人自3月11日起均延長限制出境、出海8月。可抗告。

檢方偵辦中山分局員警集體收賄、包庇酒店案，並發動三波偵辦行動，震驚警界，共有10人涉案。起訴指出，林崇成等人涉嫌從2004年7月起，按月收受酒店巫姓媽媽桑4萬元賄款，逢年過節賄款則加倍，每年約收賄60萬元，估計13年來不法金額約780萬元。業者到案全數坦承犯行，多位警員承認收賄且繳回犯罪所得而獲緩刑，林崇成、黃榮賢無罪，另有侯朝斌等7人被重判8至16年不等徒刑。

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