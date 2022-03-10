命大！ 登山客攀雪山險墜懸崖 空勤雪地救援幸意識清楚

空勤隊出動直升機在雪山救援受傷男子。（空勤總隊提供）

2022/03/10 17:07

〔記者張軒哲、彭健禮／綜合報導〕一列登山隊伍今日攀登雪山，眾人行經苗栗縣泰安鄉凱蘭特崑山往雪山方向時，1名中年男性登山客不慎滑落平台，因高山結冰，男子在冰地慘摔滑行，全身多處擦挫傷無法行走，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，中午出動直升機救援，將男子順利送醫。據了解，男子正好摔落在一處平台，若再往前滑行，就會墜落懸崖。

53歲登山客張姓男子，今天近午攀登雪山時，於雪山北稜角前100公尺滑落無法行走，經請求空勤總隊直升機支援，順利救援到傷者，載送至台中清泉崗空軍基地，再經台中市消防隊初步檢傷右手疑似骨折、右大腿擦傷、意識清楚，已轉送梧棲童綜合醫院急救。

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空勤總隊指出，今日中午執行苗栗縣消防局申請泰安鄉凱蘭特崑山往雪山方向北陵角1名男性登山客受傷救援任務。獲令後派遣UH-60M黑鷹直升機NA-708號機執行任務，於12時53分起飛定向凱蘭特崑山，13時15分發現目標、確認待救傷患，飛行員及特搜員評估可落地執行救援，特搜員評估傷勢後將傷者搬運上機，13時42分落地將傷者轉警消救護車送醫救治，傷者意識清楚，無生命危險。

空勤總隊直升機支援，順利救援傷者。（圖由苗栗縣消防局提供）

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