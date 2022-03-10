偷375萬元電力挖礦 4賊獲利11.6萬元遭訴

台電人員配合警方到劉男等人在頭城的挖礦據點，找到他們竊電證據。（記者蔡昀容翻攝）

2022/03/10 16:39

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕以電子設備獲取虛擬貨幣，俗稱挖礦，李男對此有所專功，但運作設備需大量電力，他與黃男、劉男共謀，以宜蘭頭城洗車場為據點，私接電源挖礦；李男與妻子另在台中市租鐵皮屋竊電挖礦。檢警破獲兩案，竊電金額375萬元，查獲價值約11萬6000元的虛擬貨幣。檢警逮獲4人，檢方依竊盜罪嫌起訴，另有1名林嫌在逃。

劉男是宜蘭人，透過在逃林嫌，認識中部的李男、黃男，得知李男有挖礦專長，於是共謀竊電挖礦。劉男提供頭城一間透天宅作為挖礦場所，一樓經營洗車廠作為掩護，李男提供礦機和私接電源的裝備和材料，黃男出資購買礦機，載到現場裝設，林男保管挖得虛擬貨幣的錢包，兌換現金後再分取利益。

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劉男、李男去年7月開始竊電挖礦，台電宜蘭營業處人員發現變電箱電流異常大量，趕緊報警，警方去年11月前往搜索，扣得119台礦機、私接6條電纜線等物，竊得電力的不法利益高達209萬880元。

另，李男與妻子梁女，去年6月在台中市神岡區租鐵皮屋，以私接方式讓台電電表計量失準，進行挖礦，藉此節省電費，梁女設立虛擬貨幣錢包，將挖礦獲取的虛擬貨幣兌換現金。警方今年1月前往搜索，扣得24台礦機等物，竊得電力的不法利益高達165萬4308元。

經宜蘭地檢署、宜蘭縣刑大、刑事局、台中市警察局等單位進行偵辦，總共扣得143台礦機，約0.15枚彼特幣、0.19乙太幣、5255.94枚狗狗幣、10.64枚大零幣、319.84枚泰達幣、3.83枚萊特幣，總值約11萬6000元，竊得電力總計375萬元。宜檢依竊盜罪嫌，將劉男等共4人起訴。

劉男等人遭逮，警方依法送辦。（記者蔡昀容翻攝）

劉男、李男等人作案用礦機。（記者蔡昀容攝）

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