狡兔不只三窟！毒蟲搭大眾運輸工具流竄販毒 中市警千里追緝逮人

警方在客運站順利逮到葉嫌。（警方提供）

2022/03/10 13:35

〔記者許國楨／台中報導〕葉姓男子涉嫌販毒被台中市刑大掌握，去年8月間得知遭通緝，開始以各種大眾運輸工具北上各縣市流竄，除藉此逃避查緝也借住多位毒友家做為販毒處所，警方多次布線埋伏，偵防車里程數累積達數千公里，最後仍循線在台中市客運站將他查緝到案送辦，全案最近經台中地檢署偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大偵八隊去年查獲多名毒蟲，向上溯源毒品來源時，發現45歲葉姓男子長期在中部地區販毒，經跟監蒐報事證明確，報請台中檢察署檢察官指揮偵辦，但查緝期間，葉嫌因毒品及竊盜案在去年8月間遭發布通緝，因擔心遭追緝，出入極為謹慎並四處藏匿，但仍持續從事販毒牟利。

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同時間葉嫌開始擴大販毒的區域，北上往苗栗、桃園、台北等地發展，利用客運、台鐵、高鐵等大眾運輸工具移動，以手機通訊軟體LINE與人交易，還強調「秒速成交」，一經透過通訊軟體與買家談妥毒品價格，強調「秒速完成交易」即約定買家至藏匿處迅即完成交易。

另葉嫌為規避查緝常居無定所，毒友遍布中部以北各縣市，輪流供其居住躲藏販毒，從中牟取暴利，警方多次前往北部各處查緝，累積里程達數千公里，經鍥而不捨持續追緝，去年底掌握葉嫌返回台中的情資，派員在市區各大交通樞紐「守株待兔」，趁葉嫌在一處客運轉運站下車的機會，一擁而上逮人。

警方當場也查扣毒品海洛因10多公克、注射針筒、藥鏟及行動電話等證物，訊後除將他解送歸案，並依毒品罪嫌送辦，全案最近經檢方偵結後，以10年以上有期徒刑的《毒品危害防制條例》罪嫌起訴在案。

市刑大強調，查緝毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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警方當場查扣海洛因毒品等證物。（警方提供）

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