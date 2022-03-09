FIU示警虛擬資產風險高 法務部：防止成為影響選舉工具

法務部長蔡清祥提醒，執法機關應緊盯不法資金有無轉換成虛擬資產型態，影響年底選舉。（記者吳政峰攝）

2022/03/09 22:42

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局洗錢防制處旗下的國家金融情報中心（Financial Intelligence Unit，簡稱：FIU）9日示警，目前我國僅7間的「虛擬資產服務提供者」（VASPs）完成洗錢防制法令遵循聲明，比特幣等虛擬資產（Virtual Assets）的場外交易風險高，民眾須謹慎；法務部長蔡清祥則提醒，年底公職人員選舉即將來到，慎防虛擬資產成為影響選舉的工具。

FIU公布數據指出，目前僅18間VASPs向調查局登記納入可疑交易報告（STR）及大額交易資料（CTR）申報機制，其中又只有7間完成成洗錢防制法令遵循聲明，虛擬資產具有高風險，民眾若真的要申購，必須非常謹慎選擇。

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調查官林可凡分析，利用虛擬資產洗錢是近年新興犯罪趨勢，大量交易透過點對點（P2P）或場外進行交易，去中心化的特色使監管不易、缺乏適當認識客戶（Know Your Customer，簡稱：KYC）程序且跨境移轉快速，風險極高，是目前各國FIU重點觀察的高風險犯罪類型之一。

林可凡表示，調查局擔任我國FIU角色，將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，以提供相關權責機關參考。同時將透過科技化工具、精進專業技能、建立更緊密的公私協力夥伴關係及國際合作，積極開展國際防制洗錢合作，以彰顯我國防制洗錢的國際地位。

FIU說明，目前虛擬資產用在國際交易的大宗類型，多為販賣管制物品（例如軍火）、詐欺及勒索軟體 、稅務及電腦犯罪；國內則偏向銀行法（吸金）、詐欺、地下通匯、證券犯罪、賭博、毒品。

蔡清祥肯定調查局查緝不法資金的努力，並和國際機構分享資訊，一起打擊犯罪；而他也提醒，年底九合一公職人員選舉即將來到，檢察機關與調查局應緊盯，有心人士是否可能把不法資金轉換成虛擬資產型態，流入台灣影響選舉。

調查官林可凡說明虛擬資產的風險。（記者吳政峰攝）

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