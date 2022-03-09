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    驚悚車禍！瑪莎拉蒂與機車碰撞 台中女騎士噴飛OCHA

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞。（民眾提供，本報合成）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞。（民眾提供，本報合成）

    2022/03/09 21:44

    〔記者許國楨／台中報導〕一輛新車要價758萬元的瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區一處路口時，與另輛逆向行駛的機車迎面碰撞，女騎士被撞飛落地當場失去生命跡象，目前仍在醫院急救，事故原因仍待調查釐清。

    這起事故發生在今天傍晚5點多，24歲詹姓男子駕駛的瑪莎拉蒂跑車（Gran Turismo，特瑞斯莫）沿市政北二路，由惠民路往朝富路方向直行，此時65歲楊姓婦人是騎車沿市政北二路逆向行駛，雙方在河南路、市政北二路口碰撞，根據民眾提供的行車紀錄器顯示，楊婦先在慢車道逆向騎了一小段，接著準備橫越河南路突然衝到快車道。

    此時剛通過路口的瑪莎拉蒂反應不及迎面撞上，楊婦被撞飛後重重落地，因撞擊力道不小，楊婦當場失去生命跡象，轄區台中市警第六分局交通分隊獲報趕往，將楊婦緊急送醫搶救；瑪沙拉蒂跑車的車身不少損傷，兩造均無飲酒的酒精反應。

    詹男向警方說，駛經路口突然見機車竄出「根本來不及反應」才撞上，警方初步研判是機車逆向行駛、瑪莎拉蒂未注意車前狀況釀成這起事故，若確認逆向屬實，將依法開罰600元至1800元，至於確實的肇事原因及責任歸屬，將由交大事故組進一步釐清。

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，圖為車禍事故現場。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，圖為車禍事故現場。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，從其他車輛的行車紀錄器畫面中可見，機車逆向行駛突然衝入快車道。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，從其他車輛的行車紀錄器畫面中可見，機車逆向行駛突然衝入快車道。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，從其他車輛的行車紀錄器畫面中可見，機車與瑪莎拉蒂迎面碰撞。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，從其他車輛的行車紀錄器畫面中可見，機車與瑪莎拉蒂迎面碰撞。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，從其他車輛的行車紀錄器畫面中可見機車與瑪莎拉蒂碰撞瞬間。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，從其他車輛的行車紀錄器畫面中可見機車與瑪莎拉蒂碰撞瞬間。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，圖為車禍事故現場。（民眾提供）

    一輛瑪莎拉蒂雙門跑車今天下午行經台中市七期重劃區與的機車迎面碰撞，圖為車禍事故現場。（民眾提供）

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