7人幫詐團「打工」反被拘禁毆打 他逃出向路人求助

李男等人將騙來打工的謝男等人控制民宿內。（記者吳昇儒翻攝）

2022/03/09 14:02

〔記者吳昇儒／新北報導〕22歲李姓詐騙集團幹部找來3名同夥，從2月底開始，透過網路找上謝男等7人，以到民宿度假還能拿萬元作為代價，騙7人到新北市瑞芳區某民宿，取走提款卡、存簿後，竟將人員囚禁於民宿內。謝男趁洗澡時逃離民宿，向路人求救，由警方救出其他6人。警方依妨害自由等罪，李男等人法辦，檢察官偵訊後，向法院聲押李男等人獲准。

檢警調查，李男等人透過網路通訊軟體、網路遊戲，從台中、宜蘭、新竹等各地，邀請謝男等人（4男3女）到瑞芳民宿度假，只需提供提款卡給詐騙集團使用，就可以獲得萬元報酬，有吃有住還有錢拿，陸續吸引謝男等7人，搭車前往瑞芳火車站，再派員將人帶到位於山尖路上的民宿。

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李男等人要求謝男等7人交出提款卡、存簿及證件後，就開始變臉；利用童軍繩等物品，限制7人行動；若發現有人想要脫逃，就持棍棒伺候。

謝男7日晚間洗澡時，趁著兩名看守的人不注意，逃出民宿，發現路人後，趕緊請他幫忙報警。

看守人員拿著棍棒在謝男後面追趕，發現員警到場後，趕緊逃回民宿通風報信，但現場已被警方掌握，員警一舉將犯嫌及被拘禁的人員帶回詢問。訊後將李男等人依涉犯妨害自由等罪，移送基隆地檢署偵辦，另謝男等7人則依證人身分一併移請檢察官訊問。

據悉，謝男還指稱，李男等人還曾拿安非他命餵食被拘禁在民宿的人，意圖利用毒品控制，但警方在場並未發現安非他命等毒品，此部分仍待調查釐清。

檢察官偵訊後，認定李男等3人有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

瑞芳警分局長謝龍富表示，警方目前仍持續追查有無其他共犯及相關受害者。警方呼籲民眾勿貪圖蠅頭小利出賣帳戶，不但會讓自己信用受損，更會吃上牢獄之災，成為詐欺集團的幫兇。

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李男等人將騙來打工的謝男等人控制民宿內。（記者吳昇儒翻攝）

李男利用童軍繩綑綁謝男等人，限制人身自由。（記者吳昇儒翻攝）

謝男等人被關在民宿內2、3天就會移動一次居住場所。（記者吳昇儒翻攝）

2名集團幹部發現謝男逃逸，趕緊拿出棍棒出來攔阻。（記者吳昇儒翻攝）

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