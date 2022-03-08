特斯拉開自駕害年輕工人枉死 釀國道連環撞10萬交保

國3大溪段特斯拉、BMW追撞工程車現場一片混亂、物品散落地面。（記者李容萍翻攝）

2022/03/08 23:08

〔記者李容萍、余瑞仁／桃園報導〕國道3號北向63公里大溪段昨（7）日晚間發生特斯拉、BMW轎車撞上工程車，造成1死2傷事故，年僅25歲的俞姓工程車人員被撞飛，當場失去呼吸心跳送醫不治，父母從宜蘭漏夜趕到醫院，見到兒子已成冰冷遺體數度昏厥；國道警方今（8）日約訊特斯拉、BMW兩輛轎車2位江姓駕駛，訊後依過失致死罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭令特斯拉駕駛10萬元交保，BMW駕駛5萬元交保。

警方調查，46歲江男（左手受傷）駕駛特斯拉電動轎車，開啟自動駕駛定速行駛，行經國道3號北上63公里處，疑未注意車前狀況，直接撞上正在內側車道進行標誌牌面施工的工程車，由於撞擊力道猛烈，轎車打橫佔住2線車道，俞姓工人遂在內側車道擺放交通錐警告後車，約20秒後，40歲江男（頭部不適）駕駛BMW轎車，同樣也未注意車前動態，撞飛正在擺設交通錐的俞姓工人，接著擦撞特斯拉轎車，再撞上工程車，BMW車頭全毀，特斯拉則與廢鐵無異。

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消防人員到場時，俞姓工人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫急救仍告不治，2名江姓駕駛都僅受輕傷，酒測值均為0，此事故卻造成1死2傷慘劇。

據了解，江男供稱，當時他駕駛特斯拉轎車時開啟自動駕駛定速行駛，因未注意車前狀況，才撞上工程車；BMW江姓駕駛也坦承，當時因未注意車前狀況，來不及剎車而釀禍；檢警今天下午相驗俞姓工人遺體，僅俞男同住的妹妹到場，俞男的父母因喪子傷心過度，根本無法到殯儀館陪同驗屍。

警方訊後將2名江姓駕駛依過失致死罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭令特斯拉男10萬元交保，BMW男則是5萬元交保，至於事故發生原因，檢警尚在釐清中。

特斯拉追撞後車頭全毀。（記者李容萍翻攝）

BMW的車頭全撞毀。（記者李容萍翻攝）

工程車兩度被追撞。（記者李容萍翻攝）

國道3號北上63公里大溪交流道附近路段發生特斯拉、BMW車輛追撞工程車事故，工程車兩度被撞號。（記者李容萍翻攝）

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