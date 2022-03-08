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    3/8 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台中沙鹿

    今晚（3月8日）開獎的111000057期今彩539頭獎開出1注。（圖取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月8日）開獎的111000057期今彩539頭獎開出1注。（圖取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/08 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月8日）開獎的111000057期今彩539頭獎開出1注，由

    台中市沙鹿區鎮南路二段231號的「鑫寶金財神彩券行」開出；第111000029期大樂透、第111000057期雙贏彩均摃龜。

    第111000029期大樂透中獎號碼為「13、14、16、19、30、44，特別號：20」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得92萬7068元；參獎共30注中獎，每注可得6萬6558元；肆獎共76注中獎，每注可得1萬6889元；伍獎共1451注中獎，每注可得2000元；陸獎共2116注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1682注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7924注中獎，每注可得400元。

    第111000029期49樂合彩中獎號碼為「13、14、16、19、30、44」，四合摃龜；三合共106注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2610注中獎，每注可得1250元。

    第111000057期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、07、09、10、12、13、14、16、19、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共90注中獎，每注可得500元；肆獎共1278注中獎，每注可得100元。

    第111000057期今彩539中獎號碼為「09、10、11、25、35」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共231注中獎，每注可得2萬元；參獎共7459注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1978注中獎，每注可得50元。

    第111000057期39樂合彩中獎號碼為「09、10、11、25、35」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共314注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1125注中獎，每注可得1125元。

    第111000057期3星彩中獎號碼為「952」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000057期4星彩中獎號碼為「9142」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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