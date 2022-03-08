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    台中惡火6死》主人縱火奪6命寵物羊陪葬 生前逛街萌樣曝光

    寵物羊昔日與鄭嫌一起逛街的照片曝光。（民眾提供）

    寵物羊昔日與鄭嫌一起逛街的照片曝光。（民眾提供）

    2022/03/08 17:20

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市興中街惡火造成6死6傷慘劇，隔天一度傳出還有第7具罹難者遺體，經證實是一具已燒到煙薰碳化的黑羊焦屍，因主人鄭姓房客涉嫌縱火，結果連同飼養的寵物羊也陪葬，而牠昔日與鄭嫌一起逛街的照片也曝光，只見牠不時搖頭晃腦討摸，相當親人，萌樣可愛。

    據查，住8樓的鄭嫌平日打零工維生，因說話腔調和一般人不太一樣，一度被懷疑是外勞，先前就曾兩度報警說住處的錢被偷，轄區警方為此前往採證，這才發現他竟然養了一隻羊當寵物，因此對他的印象格外深刻。

    當天火警發生時，涉嫌縱火的鄭嫌見火勢猛烈嚇得落跑，還打算去買泡麵果腹，途中遇到認識的朋友，還好心告訴他租住處大樓火警不要亂跑，並且帶同鄭嫌到區公所登記入住災民安置旅館，後來因死傷嚴重，警方為了釐清案情還曾前往訪談，當時他告訴警方，那隻羊從小養到大，但火警發生得太突然，根本來不及兼顧那隻羊就逃生。

    該隻寵物羊當天也被發現陳屍鄭嫌住的房間浴室，儘管已被燒到煙薰碳化，但消防人員從外觀仍依稀看得出是動物，卻一度被外界誤傳還有「第7具焦屍」，有民眾爆料，先前就曾在附近遇到鄭男，鄭男當時帶著小黑羊散步，鄭說小黑羊是公羊、名叫「阿弟仔」，每天都會帶牠外出散步。

    而小黑羊還會主動討摸，是很親人的羊，事後輾轉得知，有不少女孩子或小朋友看小黑羊可愛，想要一起拍照，鄭男則會藉此索取「拍照費」。

    張姓獸醫師則說，從小黑羊的照片來看，應該是土根堡或是阿爾拜因品種的山羊，都是來自瑞士，在台灣屬乳用品種，因個性溫馴親人，也有人會飼養當寵物。

    寵物羊生前逛街萌樣曝。（民眾提供）

    寵物羊生前逛街萌樣曝。（民眾提供）

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