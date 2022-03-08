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    台中惡火6死》網謠傳「縱火犯殺女童」 警︰勿散布假消息

    網友在PTT發文驚爆「台中縱火犯殺女童」，檢警澄清並非事實。圖為消防局火調人員回火場鑑識。（資料照）

    網友在PTT發文驚爆「台中縱火犯殺女童」，檢警澄清並非事實。圖為消防局火調人員回火場鑑識。（資料照）

    2022/03/08 13:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市興中街6死重大火警，目前仍有3具焦屍需確認身分，但昨晚卻有網友爆料，其中一具焦屍是女童，還稱疑有姦殺跡象，言論驚悚引發熱議；對此警方今澄清，初步調查研判該遺體應為60多歲的女性房客，已通知家屬比對DNA釐清身分，PO文內容並非事實，呼籲網友勿散布不實消息以身試法。

    當天下午火警發生後因火勢猛烈，消防人員救火困難，直到當晚9時許才確認共有6人死亡，目前6名死者中已有3名確認身分，未確認的焦屍有3具，均已初步查出疑似身分，已通知家屬在昨天與檢察官、法醫採集DNA比對，比對結果近日就會出爐，尚無證據顯示，死者中有未成年者。

    但其中一具在8樓發現的焦屍，因體型較為嬌小，被燒到「臟器外露」，一度傳出是女童屍體，但檢警經比對住戶資料，研判應是一名60多歲婦人，未料昨晚就有一名網友在批踢踢以「幹 沒人性 台中縱火犯殺女童 沒有人敢報」的標題PO文，表示「八樓找到臟器外露的女童，生前不知道有沒有被強奸，放火只是想同歸於盡，自己想死還找女童來殺，結果自己怕死跑掉，不敢留在當場燒死」。

    最後連記者都罵「幹 沒有一個記者敢爆 操你媽」，引發網友熱議，甚至有人質疑「所以是殺了女童之後用大火滅證？」對此台中市第一分局偵查隊長陳谷楓今澄清表示，針對這起重大火警，包括涉嫌縱火的鄭嫌以及莊姓女房東，均依公共危險罪嫌送辦，至於火場8樓共有5間套房，只有2間出租，分別是鄭男及該名60多歲婦人，該婦人體型確實比較嬌小，第一時間還被誤認為是羊屍，後來羊屍在鄭男浴室被發現，該遺體又被傳出是女童。

    陳谷楓說，該具遺體軀體的部份，皮肉幾乎被燒光，可直接看到內臟，因此才有被燒到「臟器外露」的說法，目前比對住戶資料，死者以該名60多歲婦人的可能性最大，並無證據顯示「台中縱火犯殺女童」，請網友不要以訛傳訛。

    警方強調，故意散佈未經證實的影片或言論，恐涉《社會秩序維護法》第63條第1項第5款散佈謠言，足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿以身試法，若有相關事證請檢具資料提供檢警偵辦。

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