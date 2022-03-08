誤信臉書徵才廣告淪詐騙車手 求助警方還被「吃案」

簡姓女子誤信臉書徵才廣告淪為詐騙集團車手，向警方求助還被踢皮球。示意圖。（資料照）

2022/03/08 12:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕簡姓女子誤信臉書徵才廣告，害自己淪為詐騙集團車手，她驚覺受騙上當抱著資料到警局報案，卻被警方踢皮球，她轉向高市議長辦公室求助，才獲得警方重視，但她在「2天試用期」已幫詐騙集團領走298萬，檢察官依詐欺罪將她起訴，不過法官認為她也是求職被騙的受害者，判她無罪。

判決指出，簡姓女子日前在臉書發現某會計師事務所正在徵求稅務助理，她與刊登訊息的「劉亦菲」連絡後，劉指示她把應徵資料交給事務所經理「徐明豐」，簡女和徐連絡後，徐恭喜她加入公司，並指示她正式報到前，須先試用2天，幫客戶處理金流問題。

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簡女聽從徐經理的指令，於2020年8月27日、28日分別到多家銀行，用臨櫃、ATM方式領走298萬元，並在徐的指示下，把錢拿到多個路口交給「事務所人員」；當簡女圓滿完成任務後，徐經理傳訊息「因為妳身體不舒服」、「然後週一（31日）再到公司就好」。

31日上午，簡女到會計師事務所「報到」，結果櫃台接待人員翻遍資料，沒找到簡女的就職資訊，簡女趕緊傳訊息問徐經理「我今天是來公司嗎？」、「因為我去行政櫃臺，好像沒有我的名單」，徐不讀不回，撥打多通電話也不接，此時簡女手驚覺自己可能受騙，趕緊向警方求助。

簡女拿著自己被騙過程資料向林園分局報案，請林園分局員警協助調閱路口監視器，但林園分局沒有幫她調閱，也沒有幫她處理，簡女轉向議長辦公室陳情，再由小港分局漢民路派出接手，但部分路口監視器影像資料都因為時間過久而遭覆蓋，無法證明徐女有把領出來的錢交付給他人。

不過，簡女在2天試用期時，已從5名詐騙被害人滙出的400萬餘元款領走298萬餘元，被檢方依詐欺罪起訴，但高雄地院審理時，法官根據簡女提供的相關資料，認定她求職遇騙，不曉得自己已淪詐騙集團共犯，因此判她無罪，可上訴。

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