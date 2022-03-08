性侵傳播妹辯入珠致性交易不成 惡狼判刑8年定讞

判決示意圖。

2022/03/08 11:50

〔記者張文川／台北報導〕新北市曾姓男子前年9月持開山刀、空氣槍，逼迫一名傳播小姐為他口交，拿走她的戒指、手錶、項鍊，還逼她以網路銀行匯款給他2萬4000元，將被害女吃乾抹淨，被逮後還辯稱是性交易，只因女方發現他有入珠才臨陣打退堂鼓；法院歷審都不採信辯詞，依「攜帶兇器強制性交及恐嚇取財」罪判處8年徒刑定讞。

判決指出，2020年9月16日晚間6時許，曾男至永和區某摩鐵開房間，再透過LINE通訊軟體聯絡傳播公司，找一名傳播妍來陪他唱歌、喝酒。

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曾男先把將山刀放在房間床頭，傳播妹進房後不久，他就拿出空氣槍向她揮舞展示，出言恫稱：「妳不要哭，乖乖的，我不會對妳怎麼樣」，強逼A女替他口交。

曾男得逞後，再恫嚇傳播妹：「我老闆要我出來搶劫，希望妳能配合拿出金錢、財物，讓我回去交差」，拿走她的戒指、手錶、項鍊，還要她以網路銀行匯款2萬4000元至他的帳戶內。

法院審理時，曾男承認恐嚇取財、否認強制性交，辯稱沒有拿開山刀、空氣槍威脅口交，堅稱是性交易，雙方因交易價格而爭吵，最後達成6000元性交易共識，「但她看到我有入珠，又拒絕性交易」，所以沒成交，事後反控他性侵。

新北地院合議庭依據被害者及證人證詞，不採信曾男辯詞，判定曾男確實有強逼口交、恐嚇取財，斥責曾男為滿足個人私慾犯案，危害被害人身心，並留下難以抹滅的心理創傷，犯後飾詞否認，態度不良善，考量他已與賠償3萬元達成和解，酌情量刑8年。

二審高院駁回上訴，曾男仍認為判太重而上訴，最高法院駁回上訴定讞。

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