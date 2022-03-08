高雄婦4度偷蘭花 大停電逛街被路口站崗警察逮住送辦

高雄楊婦4度行竊110株蘭花，過程監視器全都錄。（讀者提供）

2022/03/08 08:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名陳姓屋主於家門前種有不同品種蘭花，自去年11月22日迄今被「採花賊」4度偷走石斛蘭等共110株，從盆栽挖出蘭花，裝入塑膠袋帶走，再把土倒在陳家門口，讓陳女不忍了提告，警方鎖定1名可疑婦人涉案，但因騎單車難以追查身份，警方303全國大停電站路口指揮交通，意外查獲「採花賊」楊姓婦人因停電逛大街，竟是因為蘭花漂亮雅致多次行竊，但因照顧不當大多死亡，只剩下20多株蘭花，警訊後將她依竊盜罪嫌送辦。

梓警分局加昌所於2月25日晚上9時許接獲1名陳姓女子（46歲）報案，指稱楠梓區壽豐路家門前種植蘭花第4次被偷，陳女因喜愛蘭花，家門前種植不同品種的蘭花，包括天宮石斛、石斛蘭、蝴蝶蘭，植於盆栽內或吊掛於牆上非常雅緻，但她精心照顧的蘭花竟自去年11月22日、23日、26日及今年2月24日共4次被偷，包括天宮石斛80株、蛇木版石斛蘭25株、蝴蝶蘭5株，清點總計110株損失5萬元。

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尤其「採花賊」竊取蘭花時，從盆栽挖出蘭花，裝入塑膠袋帶走，再把土倒在陳家門口，弄得到處都是，讓陳女很氣憤，她看到自己心愛的蘭花被粗魯挖出，又隨意裝在黑色垃圾袋裡很心疼，氣得陳女這次不忍了，直接上警局提告竊盜。

警方據報調閱監視器畫面，查出4起偷蘭花的「採花賊」皆為同1名婦人，但因騎乘自行車竊取，難以追查身份，剛好303全國大停電，警方站路口指揮交通，赫見「採花賊」因停電騎腳踏車逛大街，剛好從警方眼前經過，警方眼尖發現攔車，查獲楊姓婦人（65歲）到案說明。

據了解，楊婦到案坦承偷竊蘭花4次，因經過陳女家門前發現種植很多蘭花，非常漂亮雅致，才會多次以塑膠袋偷走蘭花，並移植到家中6個盆栽裡，但因不熟蘭花習性、照料不當，大半植株均已枯萎死亡，只剩下20多株蘭花，讓陳女好心疼，警訊後將他依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲民眾維護社會治安人人有責，鄰里間能夠經常互動連繫，發揮守望相助精神，將能有效遏止宵小一時歹念、危害治安，警方將持續加強住宅巡邏密度，嚇阻不法事件的發生，共同保護市民生命、財產的安全。

警方找回部份蘭花。（讀者提供）

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