超商店員要求戴口罩 他砸店又恐嚇判罪

翁男不滿被要求戴口罩，涉嫌砸店、恐嚇，經橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/03/08 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕超商店員要求顧客戴口罩，慘遭橫禍的案例，近來時有所聞。高市翁姓臨時工凌晨購物，不未戴口罩被規勸，涉嫌惱羞成怒砸店，又出言恐嚇店員，被橋頭地院依恐嚇、毀損罪，判處拘役45日，如易科罰金，以1000元折算一日。

判決書指出，2021年5月19日凌晨4點多，翁姓被告騎機車前往高雄市茄萣區仁愛路2段，由陳姓負責人經營「統一便利超商愛萣門市」購物時，因未佩戴口罩，而遭林姓店員要求戴上口罩後，因而心生不滿。

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翁男隨後在店內門口，拿起瓶裝飲料1瓶，涉嫌朝貨架扔擲，造成壓克力文具展示架破裂後，又徒手毆打林（未成傷，另經檢察官不起訴處分確定），再涉嫌恫稱：「林北絕對找人來打你」等語。

林姓店員因心生畏懼而報警處理，翁旋即騎機車離開現場。案經岡山分局調閱監視器錄影畫面清查，依恐嚇、毀損罪將他移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

橋頭地院開庭調查，翁有違反槍砲條例（判刑4年確定）、妨害兵役（判刑2月定讞）等前科，並審酌其教育程度、家庭經濟狀況等情形，及獲得林姓店員諒解，恐嚇罪和毀損罪分別判處拘役30日和25日，應執行拘役45日，仍可上訴。

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