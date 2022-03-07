妹妹上網指責老公 姊幫腔罵「無恥」罰金多2.5倍

彰化翁姓女子上網指責老公，姊姊幫腔罵「無恥」，兩人被依妨害名譽罪判刑，不過姊姊罰金多2.5倍。（資料照）

2022/03/07 20:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化翁姓女子跟鄭姓丈夫不睦，於是在個人臉書指責鄭男「裝好爸爸、在外面跟女人搞曖昧」等，翁女姊姊看到妹妹貼文也馬上加入戰局，指責鄭男「是他看過最無恥的男人」、「爛到爆」、「外遇慣犯」等語，鄭男得知提告。彰化地院審理，判處翁妹違反加重毀謗罪，處罰金8000元，翁姊出言不遜使人難堪，依違反公然侮辱罪，處拘役20天，得易科罰金2萬元。

判決書指出，翁女（39歲）與鄭男為夫妻，但兩人長期不睦，去年8月24日凌晨，翁女在個人臉書貼文「當你跟某某在爽的時候，…叫我走」，「不用裝好爸爸，孩子其實很怕你」、「把小孩帶回來丟著給別人顧，還要小孩睡地板」、「在台北放款，養一個吃藥的女人」等語，並附上鄭男切結書照片，指摘鄭男有外遇、對子女照顧不佳。

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翁女姊姊（43歲）同日下午發現妹妹的貼文，於是留言「幹！他是我看過最無恥的男人」、「爛到爆的男人」、「做廟主委還在台北放款跟吃藥的女人在一起，也配做主委」、「真是個外遇的慣犯」等訊息。後來鄭男發現以上貼文訊息，對兩人提告妨害名譽等。

翁姓姊妹坦承發文，但否認有妨害名譽，翁姊也說，又沒指名道姓，因看到妹妹很生氣，所以幫她抒發情緒而已。

法官審理，翁姓姊妹在多數好友看得到的臉書發表言論，均已構成對鄭男誹謗，審酌後，翁妹依違反加重毀謗罪，處8000元罰金，而翁姐留言則涉及個人私德，依違反公然侮辱罪，處拘役20天，得易科罰金。

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