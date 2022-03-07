阿北慘了！酒駕拒測還對警飆國罵 重罰18萬加妨害公務送辦

老翁拒絕酒測，眼見裝傻、賣萌、求饒通通對員警無效，旋即惱羞成怒，接連對員警飆罵三字經，員警忍無可忍，依妨害公務上銬逮捕帶回偵辦。（埔里分局提供）

2022/03/07 16:46

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮72歲蔡姓老翁，日前酒後騎機車外出訪友，因戴工程帽充當安全帽，遭埔里分局史港派出所巡邏員警攔查，員警即聞到濃濃酒味欲進行酒測，老翁不僅裝傻表示聽不懂，也不知道車主是誰，又拒絕酒測，狂「廬」員警別刁難他，見員警不為所動，惱羞成怒，接連飆罵三字經，員警忍無可忍，只好將其上銬逮捕，酒駕三法上路，老翁酒駕拒測除重罰18萬，還依妨害公務罪嫌送辦。

埔里分局表示，史港派出所員警執行巡邏勤務，在埔里市區中華路、忠孝三路口，發現蔡姓老翁騎機車卻載著不符安全帽規格的工程帽，上前攔查取締，見狀不僅未停車還加速騎走，員警攔停後即聞到濃濃酒味，即詢問是否有喝酒，老翁堅稱沒有做錯事。

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老翁見員警態度堅決，又表示「有小喝一點酒，平時都會這樣也沒事，希望警方不要刁難，讓他離開就好」，但員警仍要求配合查證身分，老翁又說聽不懂警察在說什麼，機車所有人是妻子，也說不認識這個人，更拒絕酒測，眼見放軟無效，老翁惱羞成怒，接連對員警飆罵三字經。

員警見阿北年事已高，不願追究，告誡其配合不要再口出惡言，老翁還是連飆5字國罵，員警不得已將他上銬逮捕，依妨害公務現行犯帶回偵辦，由於酒駕三法已經上路，酒駕拒測不僅重罰18萬元，還吃上妨害公務官司。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

埔里鎮72歲蔡姓老翁戴工程帽騎機車，員警欲上前攔查取締，才發現他酒駕。（埔里分局提供）

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