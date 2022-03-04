掃除「醉犯」不手軟 中市3個月抓酒駕1791人

228連假期間，台中市警方強力抓酒駕。（警方提供）

2022/03/04 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局最近執行為期3個月「掃除醉犯」防制酒駕專案，投入大量警力計取締酒駕1791件，其中因公危移送法辦1112人，且因酒駕事故及傷亡人都較去年同期降低，顯示防制取締成效，也展現「酒駕零容忍」執法強度，警方強調，嚴抓酒駕持續不間斷，籲民眾勿以身試法。

228連假期間，台中市警局全面防堵酒駕情事，動員近百名警力，配合全國同步展開為期3天的取締酒駕專案，針對易酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，實施高強度路臨檢勤務，計取締酒駕99件、移送法辦70人。

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此外市警局交大也統計，從去年12月1日起至今年2月28日止為期3個月的「掃除醉犯」防制酒駕專案，共投入警力43870人次，取締酒後駕車1791件、其中移送法辦1112人，涉及酒駕的全般交通事故41件、死傷39人，與去年同期相較，取締件數減少517件，交通事故減少30件、死傷減少33人，防制酒駕事故顯有成效。

交大指出，取締件數逐年遞減除疫情關係，酒駕肇事令人深惡痛絕，民眾代駕觀念提升，以及修法提高刑度都是原因，按新修正刑法中對酒駕初犯處罰提高至3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕肇事致人重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；若酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

大隊長徐坤隆表示，228連假期間為避免「報復性酒攤」衍生酒駕，市警局先前已製作6000張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，提供業者9家代駕服務業者的聯絡方式，並載明最新酒駕罰則修正重點，消費者飲酒上路務必指定代駕，亦可下載各式叫車app，切勿冒險酒駕。

市警局長蔡蒼柏表示，除警方強力執法，第三方警政加入更是增加監督力量，特別針對販售酒類餐廳、小吃部及KTV等公共場所業者，宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等社會責任，但要改變酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手，呼籲民眾勿心存僥倖酒駕上路，共同維護用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

光228連假就取締酒駕99件。（警方提供）

市警局製作6000張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片。（警方提供）

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