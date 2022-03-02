沒誠意？允付200萬卻2度跳票 執行署：繼續拍賣甲級營造公司

彰化分署將繼續進行資本額3800萬元的甲級營造公司拍賣程序，不少買家躍躍欲試。（彰化分署提供）

2022/03/02 20:39

〔記者湯世名／彰化報導〕拖字訣？法務部行政執行署彰化分署原訂2月15日元宵節當天拍賣一家資本額達3800萬元的甲級營造公司，不少買家躍躍欲試，不過在拍賣前夕，該公司洪姓董事突然找上彰化分署，允諾先籌200萬元支付，往後再按月支付欠款，彰化分署給他10天期限籌錢，拍賣暫時喊卡，但到期時卻又要求再給幾天時間，今天時限截止日仍未現身，彰化分署認為他「沒誠意」，決定按程序進行拍賣。

彰化分署指出，該營造公司是一家1人公司，公司股東兼負責人原為陳姓女子，陳女將公司所有股份（1億元）轉讓給其配偶洪姓男子（即現任董事），陳女不久過世。洪男沒有將他所受讓的公司資本額申報遺產，中區國稅局北斗稽徵所發現這筆重大漏報遺產案，因此依法核課了洪男共計1700餘萬元稅捐及罰鍰，但洪男遲未將上述欠稅繳納，因此移送彰化分署執行。

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彰化分署受案後查封屬於洪男名下的所有股份，並以所有繼承人為擔保人而執行。這期間雖曾成功執行了上百萬元，但仍不足清償欠稅，因此這次再度對他持有的營造公司全部股份進行拍賣程序，拍賣時間訂在2月15日元宵節當天。

彰化分署執行官胡天賜指出，拍賣消息曝光後，不少人躍躍欲試，向彰化分署探詢相關訊息，不過就在拍賣前夕，洪男突然找上分署，向他們表示願意先償還200萬元，往後再按月償還欠款，經考量後同意洪男請求，暫停拍賣程序，不過也給他10天的償還期限，若22日前仍未先行支付200萬元，他們將在逾期後重新辦理拍賣程序。

日前時限截止日，洪男要求彰化分署「再給我幾天時間籌錢」，彰化分署考量後再次同意其請求寬限數日，不料今天期限截止日，洪男仍無消無息，並未依約付款200萬元，彰化分署因此決定繼續進行拍賣程序。

胡天賜指出，他們已經給洪男2次機會籌款還錢，沒想到2度跳票，毫無還錢誠意，懷疑是洪男的緩兵之計，因此他們也決定持續進行拍賣程序。這次是執行署有史以來第一次連同甲級營造牌照及營造公司一起拍賣的案件（底價1800萬元），若重新啟動拍賣，考量防疫研議採通訊投標的方式，目前已有多人洽詢。

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