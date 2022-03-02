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    首頁　>　社會

    不排隊嗆超商店員「妳要挖眼睛是不是！」 老人恐嚇判拘役

    圖為新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    圖為新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2022/03/02 16:38

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年11月年逾八旬的老翁莊秀盈在竹市某全家便利超商，僅因不滿李姓店員要他排隊，竟恫稱「妳要挖眼睛是不是！」且連說兩次，造成店員心生畏懼，新竹地院依恐嚇罪判處莊男拘役。

    去年9月屏東縣發生超商女店員被楊姓患者攻擊挖眼事件，引發社會高度震驚，全案審理時，莊秀盈否認恐嚇犯行，辯稱沒有說過「妳要挖眼睛是不是！」等語，然而李女指控說，她是全家便利商店的店員，當天只有她一人值班，因為當時是早上尖峰時間，莊男沒有排隊，因為還有其他等待結帳的客人，她請莊男照隊伍排隊，就繼續結其他客人的帳。

    等到她幫下一位客人做完咖啡後，再跟莊男講一次請他排隊，莊男就看了一下後面隊伍，說「為什麼要排隊！我明明比他先來！…我年紀大了為什麼要排隊！…」之後就大聲斥責「妳要挖眼睛是不是！」還講了2次，讓她很害怕。此外便利商店監視器錄影設備確實錄到莊男口出「妳要挖眼睛是不是！」

    法官審酌莊男與店員李女素不相識，僅因李女要求他排隊，不立即幫他煮咖啡，而發生口角，竟不思克制情緒及理性處事，倚老賣老口出惡言，造成被害人心生畏懼，所為實有不該，且犯後否認犯行，態度不佳，最後依恐嚇危害安全罪，處拘役10天，得易科罰金。

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