太緊張忘踩煞車！89歲阿公開車撞機車 女騎士捲車底

女騎士被捲進汽車裡，可以看到她的紅色安全帽露出來。（圖由民眾提供）

2022/03/02 13:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮89歲的阿公級駕駛，上午開車行經虎山路，撞到機車女騎士，女騎士驚叫讓阿公駕駛太緊張而忘記踩煞車，方向盤也往左打，衝向對向車道，順勢將女騎士捲入車底，並將其拖著走，汽車在對向彩券行門前停下，警消總動員下，消防隊員用千斤頂架高車子，才將女騎士拉出，女騎士雙腳有受傷，意識清楚。肇事的駕駛驚嚇過度呆坐駕駛座出不來，後來由員警攙扶下來久久無法言語。

這起把機車和騎士捲進車底的車禍，發生在今天上午上班時間，由89歲符姓男子駕駛的自小客車，從草屯往中興方向行駛，在草屯鎮虎山路已接近南投市交界處，不知何故突然撞上同向的機車，女騎士被撞到後大叫，符姓老先生被這一幕嚇到，不僅忘了踩煞車，且方向盤也開始往左方打，車頭即衝向對向車道，而被汽車撞倒的女騎士，就被汽車捲進車底，被拖到對向，因當時車速很緩慢，車子到對向彩券行門口就停下，並未撞到彩券行的大門。

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機車騎士被進汽車的車底，路人都嚇壞了，肇事地點鄰近府西派出所，員警趕緊出來指揮交通，而消防分隊獲報火速趕至，先以千斤頂將汽車頂高，才將困在車底的女騎士拉出送醫治療。

女騎士意識清楚，當場表示正要去上班，也不知為何汽車會撞到她，還把她和人捲進車底，感覺腳有受傷。89歲的阿公級汽車駕駛沒有受傷，但因受到極大的驚嚇，處理的警員開車門請他出來時，他根本站不起來，整個人呆住，後來才被攙扶到彩券行門口坐下，等他回過神後再帶回警分局偵訊，釐清肇事原因。

消防人員小小地升高車子，並注意在底下女騎士的反應。（圖由民眾提供）

89歲阿公級駕駛驚嚇過度，幾乎站不起來。（圖由民眾提供）

89歲駕駛太緊張忘踩煞車車往對向車道開，開到彩券行門口才停下。（圖擷自監路錄影畫面）

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