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    正妹照釣男網友加入投資群組 竹聯幫堂主助詐團洗錢5千萬

    警方破門逮捕水房成員。（記者姚岳宏翻攝）

    警方破門逮捕水房成員。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/03/01 16:33

    〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫長堂堂主王智聖涉嫌組車手集團及水房，利用買賣泰達幣，協助柬埔寨的假交友詐騙機房洗錢，4個月內騙走5千萬元，被害人超過50人，其中1名工程師被騙走1100萬元最多，刑事局循線逮王男等17人，警詢後依組織、詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方聲押5人獲准。

    警方調查，該機房使用正妹照在Tinder等交友軟體尋找被害人，先號召加入LINE投資群組，再以投資ABA、YPT、FCE等虛擬貨幣平台會有高收益報酬為由，誘騙民眾匯款至人頭帳戶。

    警方指出，48歲王智聖找來竹聯幫天蠍堂29歲蘇姓男子等人，籌組詐騙水房，先在新北市三峽區某住宅大樓租屋設置據點，再派車手赴銀行臨櫃提領，再用這些錢購買泰達幣洗錢，誘騙對象遍及各縣市，被害人多為30歲上下高知識份子，包括工程師、上班族、大學生等都被騙，其中新竹1名工程師被騙1100萬元最多。

    王男旗下1名車手去年5月前往ATM領贓款時，被新北警方查獲，刑事局偵七大隊清查後鎖定王男集團，陸續搜索水房及犯嫌住處，現場查扣現金50萬元、人頭存摺及印有天蠍圖案上衣；刑事局今發布破案記者會，並循線追查資金流向，追查幕後主使及共犯。

    王嫌等人解送檢方偵訊。（記者姚岳宏翻攝）

    王嫌等人解送檢方偵訊。（記者姚岳宏翻攝）

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