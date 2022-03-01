為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南龍崎182線3天連假測速取締 警曝驚人違規數據

    182線龍崎段的區間測速，3天連假違規多達323件。（記者吳俊鋒攝）

    182線龍崎段的區間測速，3天連假違規多達323件。（記者吳俊鋒攝）

    2022/03/01 16:36

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕182線台南龍崎段因進入山區，道路蜿蜒、起伏，常有車輛聚集、競飆，市政府加強稽查，警察局今天統計，在和平紀念日連續假期，包含區間、固定與移動式等測速照相的取締，累積違規竟多達530件。

    182線龍崎段的「自摔彎」昨天發生今年以來首樁死亡車禍，引起討論；歸仁警方從5年前開始，都定期在當地安排超速取締勤務，尤其是例假日，還會與監理、環保等單位聯合稽查，希望能遏止事故。

    市警局在182線龍崎段建置台南首例的區間測速系統，農曆年前順利啟用，和平紀念日的3天連假，累計違規數達323件。

    市警局交通大隊也統計，在3天連假期間，當地固定與移動的測速照相，共取締了147件，強力執法。

    而歸仁警方在在3天連假期間，也規劃了巡邏測速取締的勤務，累計61件。

    警方強調，除了現有區間與固定等測速照相之外，也將持續輔以移動式測速照相，並依據巡查現狀，適時調整勤務，規劃執法重點區域與時段，再提升見警率，以遏止歪風。

    至於182線27.6公里處已設置的三色號誌，目前台電公司尚未送電，會建請相關工程單位儘速作業，以利啟用，讓車輛經過該處能減速慢行。

    市警局在龍崎182線加強測速取締勤務。（記者吳俊鋒翻攝）

    市警局在龍崎182線加強測速取締勤務。（記者吳俊鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    就是講不聽！182線龍崎段「自摔彎」 統計數據曝驚人事實…
    2021/11/29 20:50

    就是講不聽！182線龍崎段「自摔彎」 統計數據曝驚人事實…
    182線龍崎段「治飆」不手軟 前3季超速罰單破7100張
    2021/10/06 22:34

    182線龍崎段「治飆」不手軟 前3季超速罰單破7100張

    產後體態走山？體雕黑科技重塑A4腰
    182線龍崎段「治飆」 警2天開出72張超速罰單
    2021/10/03 21:17

    182線龍崎段「治飆」 警2天開出72張超速罰單
    台南龍崎182線「治飆」昨半天攔百輛重機、取締20件違規
    2021/10/03 09:31

    台南龍崎182線「治飆」昨半天攔百輛重機、取締20件違規

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播