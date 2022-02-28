連假開喝到清晨 醉男駕車昏睡警所前

黃姓男子駕著白色轎車，因不勝酒力竟然在桃園警分局景福派出所前停等紅燈時昏睡，直到員警上前叫醒他，發現酒測值超標。（記者陳恩惠翻攝）

2022/02/28 16:39

〔記者陳恩惠／桃園報導〕累了嗎？黃姓男子在228連續假期首夜，就與同事歡聚開喝，直到凌晨3點才結束，黃男擔心酒後駕車於是躺在車上睡到今晨7點，覺得酒退了才駕車回家，卻在半途停等紅綠燈時昏睡，阻礙交通引起叭聲不斷，正巧黃男的車就停在桃市桃園警分局景福派出所位於桃園區民族路的駐地前，不滿地喇叭聲響驚動值班員警，外出查看發現黃昏睡車內，酒測值高達0.52MG/L，黃男當場嚇醒，最後依公共危險罪送辦。

桃園警方表示，今天上午7點20分許，景福派出所門前不斷傳出陣陣喇叭聲響，值班警員林瑋凱與同仁好奇外出查看，發現有輛白色自小客車停在大馬路中不動，後方車輛不耐久候紛紛繞行通過；林員上前觀察，發現男駕駛倒在車上睡得正香，於是將他叫醒，並將車駛離道路，放至路旁安全位置。

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28歲黃男下車後頻頻道歉，表示跟昨晚與同事歡聚到今天凌晨3點，期間自己只喝了3瓶啤酒，因為擔心會有酒後駕車等問題，於是倒在車上睡了大約4小時，清晨感覺酒退了才駕車回家，但在停等紅燈時，因為覺得很疲倦所以又睡著了，與喝酒沒有關係。

景福所說，林員除了請黃男配合盤查外，也對他實施酒測，沒想到酒測值超標，高達0.52MG/L，嚇得黃男大半天回不了神，全案依法移請偵辦。

警方表示，為貫徹酒駕零容忍政策，杜絕酒駕惡習、保護民眾生命財產安全，桃園分局事先規劃於和平紀念日3天連假，執行取締酒駕勤務，截至目前已取締9件酒駕案件（公危案6件、行政罰3件），警方執法無假期，絕不容許任何人貪圖方便酒後駕車上路，危害他人生命安全，請民眾切勿以身試法，以免後悔莫及。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園警分局景福所員警發現警所前有部白色轎車一直停在路中不動，上前發現黃姓駕駛昏睡車內，酒測值超標送辦。（記者陳恩惠翻攝）

桃園警分局景福所員警發現警所前有部白色轎車一直停在路中不動，上前發現黃姓駕駛昏睡車內，酒測值0.52MG/L超標送辦。（記者陳恩惠翻攝）

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