酒駕勞動犯有新頭路！ 站路口反酒駕、公墓登革熱孳清
2022/02/27 20:04
〔記者王俊忠／台南報導〕「易服社會勞動」是指犯罪者受6個月以下有期徒刑、拘役或罰金的宣告，得聲請以社會勞動代替入監服刑。南市酒駕犯若易服社會勞動，過去向來是配合清潔工作為大宗，但未來可能有所改變，台南街頭會出現一群手持宣導標語、著統一背心的易服勞務者，與警方一起宣導勿酒駕；公墓區也會出現服勞務人揮汗拔雜草的畫面。
台南市府近日邀集台南地檢署與市府各局處，商討除了台南殯葬管理所過去申請過的殯儀館清掃、環保局清潔隊申請的清溝、淨灘、拆解彈簧床等工作，更適合酒駕者易服勞務的工作項目，其中以警察局提出的路口及8大場所嚴禁酒駕宣導及民政局提出的公墓登革熱孳清較為特別。
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市警局長方仰寧認為，國人對酒駕者深惡痛絕，惟酒駕者多半有投機性及成癮性，針對酒駕犯易服社會勞動者，應提供足以激發其羞恥心及警惕心的工作，藉此警方將向台南地檢署申請勞動人到路口、餐廳或八大行業易飲酒處所舉牌宣導，必要時結合交通局到學校或機關現身說法，闡述其酒駕後對家庭生活的影響，目的是要讓其在宣導同時體認到自己的酒駕不該行為。
民政局說，夏季是登革熱好發時節，尤其台南夏季炎熱，應於平時做好孳清工作，南市有15處公墓，各處公墓面積廣大、整理不易，若由酒駕社勞人協助除草及清除積水，對預防登革熱有很大助益。
南市長黃偉哲表示，1次酒駕可能造成多個家庭破碎、增加沉重的社會成本，防制酒駕是市府團隊很慎重看待的議題，市府會持續盡全力降低酒駕的發生，還給市民朋友安全的生活環境。