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    首頁　>　社會

    又是導航的錯？7天內同地點兩度車困泥濘 警請怪手助脫困

    游姓男子利用228連假前往復興區露營，依循導航行進卻受困泥濘道路，光華派出所員警獲報協調正在山區施作工程小型挖土機前來救援。（記者李容萍翻攝）

    游姓男子利用228連假前往復興區露營，依循導航行進卻受困泥濘道路，光華派出所員警獲報協調正在山區施作工程小型挖土機前來救援。（記者李容萍翻攝）

    2022/02/27 16:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市25歲游姓男子，昨天下午開車與另2名友人前往復興區一處露營區露營，途中因被導航至一處果園，因連日天雨泥濘造成車子動彈不得，大溪警分局光華派出所員警獲報，協調民間怪手，以鋼索連結拖拉協助車輛脫困。

    其實，19日下午也有另一輛車欲去露營，同樣被導航至該果園受困，巧合的是，這兩輛車均由光華所副所長高義光親電民間怪手協助脫困。

    高義光今日受訪表示，昨日下午4點許，游男開車載著2名友人，準備前往復興區三光里一處露營區露營，但途中依循導航指示到了一處果園，卻因連日下雨泥濘造成車子動彈不得，因地處偏遠一時找不到拖吊車，只能報警求援。

    高義光說，一接到游男報案電話，立即協調正在山區施作工程小型挖土機前來救援，承包工程的老闆派2名工人將怪手運抵現場，以鋼索連結拖拉方式，花費約2個小時幫助遊客脫困，讓游男等人得以繼續行程。

    高呼籲，228連假期間，吸引許多民眾上山賞花遊玩，但部分民眾因為不熟悉路況仰賴導航設施，再加上山區產業道路常因天雨造成泥濘，車輛通行易陷其中，提醒民眾，行駛山區產業道路遇到泥濘處，應先下車察看避免車輛受困，影響行程。

    游姓男子車輛受困泥濘道路，員警協調小型挖土機前來救援。（記者李容萍翻攝）

    游姓男子車輛受困泥濘道路，員警協調小型挖土機前來救援。（記者李容萍翻攝）

    這個月19日孫姓男子前往復興區露營，依循導航行進卻受困泥濘道路，也是光華派出所員警獲報協調正在山區施作工程小型挖土機前往救援。（記者李容萍翻攝）

    這個月19日孫姓男子前往復興區露營，依循導航行進卻受困泥濘道路，也是光華派出所員警獲報協調正在山區施作工程小型挖土機前往救援。（記者李容萍翻攝）

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