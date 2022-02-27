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    幸運！男獨攀奇萊東稜因雨失聯 幸遇救難隊餘留物資保命5天

    來自新北市陳姓男子17日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，直到24日友人聯繫多天未果後報案，花蓮縣消防局派遣2梯次共10名搜救人員前往救援，所幸陳男在山區避難時獲得之前消防局留下的糧食跟水。（花蓮縣消防局提供）

    來自新北市陳姓男子17日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，直到24日友人聯繫多天未果後報案，花蓮縣消防局派遣2梯次共10名搜救人員前往救援，所幸陳男在山區避難時獲得之前消防局留下的糧食跟水。（花蓮縣消防局提供）

    2022/02/27 13:17

    〔記者王錦義／花蓮報導〕來自新北市陳姓男子17日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，直到24日友人聯繫多天未果後，驚覺失聯報案，陳男幸運利用救難隊去年餘留在山上的救命水及糧食維生，多待5天後順利下山。

    花蓮縣消防局指出，24日下午17點9分接獲報案，26歲陳姓男子規劃2月17日至20日攀登奇萊東稜路線，但直到24日友人聯繫多日未果才驚覺通知家屬報案求助。由於失聯者獨攀且登山期間均未與家人親友聯絡無法得知確切位置，消防局獲報後利用手機查址記錄、基地台訊號範圍及其在社群軟體留言時間，並評估失聯者體能狀況等資料研判失聯者可能位置，縮小搜救範圍。

    消防局25日派遣第一梯次由4名警消及太管處巡山員共5人搭乘直升機降落奇萊東稜大理石營地，然後趕往最後手機訊號可能位置搜索；另同時派遣第二梯次地面部隊1車5人，由登山口岳王亭入山沿失聯者預計登山路線反向搜索，帶隊官金皓在途中發現該名失聯陳姓男子正在下撤。

    陳姓男向救難人員說，他19日在帕托魯山紮營，因大雨導致全身裝備及手機通訊設備均淋濕無法充電，所以無法對外聯絡且無圖資可參考；20日繼續走到研海林道3.8K處後，因大雨持續看不清路線也未發現標示綁帶，所以在3.8K處紮營避雨保暖，發現營地有水及乾糧，直至25日雨停後才繼續下撤。

    金皓說，去年同一條路線救援任務時，空勤支援大量物資，當時把剩餘的水及糧食存留在研海林道3.8K處，沒想到這一次發揮極大功能，山區氣溫低，奇萊北峰還下雪，還好陳男登山經驗豐富並分配剩餘食物，有糧食和水才能保持體能，延長在山區避難時間。

    花蓮縣消防局局長林文瑞說，奇萊東稜縱走路段近年已有多次山難案件發生，加上此路線部分路段手機無法通訊，登山前務必了解路徑其中危險路段，並評估自身體能狀況，同時考量天候造成的風險，隨時與地面人員保持聯繫回報。

    來自新北市陳姓男子17日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，直到24日友人聯繫多天未果後報案，花蓮縣消防局派遣2梯次共10名搜救人員前往救援，所幸陳男在山區避難時獲得之前消防局留下的糧食跟水。（花蓮縣消防局提供）

    來自新北市陳姓男子17日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，直到24日友人聯繫多天未果後報案，花蓮縣消防局派遣2梯次共10名搜救人員前往救援，所幸陳男在山區避難時獲得之前消防局留下的糧食跟水。（花蓮縣消防局提供）

    來自新北市陳姓男子17日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，直到24日友人聯繫多天未果後報案，花蓮縣消防局派遣2梯次共10名搜救人員前往救援，所幸陳男在山區避難時獲得之前消防局留下的糧食跟水。（花蓮縣消防局提供）

    來自新北市陳姓男子17日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，直到24日友人聯繫多天未果後報案，花蓮縣消防局派遣2梯次共10名搜救人員前往救援，所幸陳男在山區避難時獲得之前消防局留下的糧食跟水。（花蓮縣消防局提供）

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