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    不爽買茶涉百萬財務糾紛 他持槍揪眾上門「找碴」押人

    茶葉。示意圖與本新聞無關。（資料照）

    茶葉。示意圖與本新聞無關。（資料照）

    2022/02/27 11:15

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓男子疑因購買茶葉，與綽號「阿助」的蔡姓商人有百萬財務糾紛，前年底持槍夥同其他三名友人到「阿助」住處「找碴」要債未果，涉嫌以槍托、磚頭及徒手毆打對方後，再強押上車到他處拘禁，期間還逼迫簽下200萬借據才放人，案發後警方循線逮捕蔡男等人，台中地檢署偵結，依妨害自由罪嫌起訴。

    起訴指出，綽號「黑仔」的51歲蔡男，與綽號「阿榮」的賴姓男子是朋友，二人疑因買茶葉，與綽號「阿助」的蔡姓商人，有百萬的財務糾紛，前年11月5日，蔡、賴找來綽號「阿文」、「萬益」的兩名友人助陣，共四人驅車前往「阿助」的住處討債。

    蔡男當天先持槍進入屋內抵住阿助的頭、胸，過程中雙方拉扯爭奪手槍，賴持手槍用槍托毆打阿助的頭部，接著準備強押阿助上車，阿助因奮力抗拒，「萬益」再持磚塊毆打阿助的頭、手將他強押上車，途中還用膠帶綑綁阿助的手眼，接著載往不明處所拘禁，強逼簽下200萬的借據，隨後才放阿助離開。

    有頭部損傷、左前臂、右上臂、右膝、左臀開放性傷口等傷勢的阿助，獲釋後在家人陪同下到醫院驗傷報案，警方獲報追查，循線帶回蔡男等人，蔡男警訊時辯稱，與阿助買賣茶葉有百萬的債務糾紛，強調當時是有口角，講話大聲、互相拉扯。

    接著把阿助請到門外，討論「錢怎麼歸還」，沒有恐嚇、傷害或脅迫簽借據的情事，更否認有妨害自由的犯行；案經台中地檢署調查，根據阿助與妻女的證詞、醫院的驗傷單、警方的偵查報告、現場監視器翻拍畫面等證據，仍依妨害自由等罪起訴蔡男。

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