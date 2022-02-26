「哪隻手賭就打哪！」 黑幫押人討債 男被打到手指骨折

周嫌與幫眾等8人送辦。 （記者邱俊福翻攝）

2022/02/26 10:58

〔記者邱俊福／台北報導〕「用哪隻手賭、就打哪」，竹聯幫東堂東旭會周姓會長，為催討借給沈姓男子歸還賭債的80萬元，本月初涉嫌指揮幫眾強押沈姓被害人與其2名友人，拘禁於北市信義區一處宮廟地下室長達一天，期間幫眾持棍棒，專對沈男手部虐打，最後丟包，導致沈男被打到手指骨折、手背黑青，且於極度恐慌下，引發肌肉溶解症，幸及時就醫，挽回一條寶貴生命。北市警信義分局前日逮捕周嫌與幫眾等8人送辦。

警方調查，沈姓男子於范姓友人的介紹下，線上賭百家樂，結果慘輸80萬元，無力償還，便向該幫會的林姓幫眾先借款歸還賭債。為討回這筆借款，本月4日傍晚，林姓幫眾要求沈男出面協商，開車到新北市三重區，先後載沈男，以及范男與范男的張姓友人等3人，一同前往北市信義區嘉興街一處宮廟地下室。

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幫會周姓會長隨即現身，涉嫌糾眾將沈等3人控制行動。拘禁期間，范男利用被押前往向其父親出面處理時，趁機開溜，而沈男則被以口罩蒙眼後，遭嗆「用哪隻手賭、就打哪」，幫眾分持棍棒虐打手部，只好聯繫母親匯款45萬元。

隔日晚間，沈男於簽立一百萬元本票後，該幫會才將沈男、張男押往新北市八里區路邊丟包，傷痕累累的沈男脫身後，馬上攔搭計程車前往醫院就醫。

警方據報經連日蒐證，前天兵分多路至雙北地區將周嫌等8人拘提到案，並同步針對犯嫌聚集據點執行搜索，查扣40多萬元、甩鞭、折疊刀、子彈、空白本票、手機及第三級毒品等贓證物，詢後依恐嚇取財、妨害秩序、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並將持續清查周嫌等人所經營及圍事的行業，以查明有無涉及其他暴力犯行。

警方查扣40多萬元、甩鞭、折疊刀、子彈、空白本票、手機及第三級毒品等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

嫌犯所戴疑似象徵竹聯幫東堂項鍊。（記者邱俊福翻攝）

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