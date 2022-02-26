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    跟家裡鬧失和 妹妹代簽雙掛號讓他「躲」過教召卻遭通緝

    劉姓男子和家裡鬧失和離家多年，妹妹幫她代簽雙掛號讓他「躲」過教召令。示意圖。（資料照）

    劉姓男子和家裡鬧失和離家多年，妹妹幫她代簽雙掛號讓他「躲」過教召令。示意圖。（資料照）

    2022/02/26 09:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子退伍後和家裡鬧失和，他搬出家後不知去向，但國家寄通知要他參加教召，妹妹幫他代簽雙掛號信後一直找不到劉男，結果害劉男被依妨害兵役罪起訴，但法官認為劉男不是故意要躲教召，判他無罪。

    判決指出，劉家父母失和離婚後，劉父帶著長子劉男獨自生活、媽媽則帶著大女兒和兩個兒子回娘家，4個兄妹直到高中才住在一起；2016年時，剛從部隊退伍的劉男，因與同住的舅舅關係不睦，於是離家後不知去向。

    2020年8月15日，高雄市後備指揮部寄發教育召集令，通知劉男於9月15日參加1天的點召，員警拿著雙掛號信找到劉男位於三民區的戶籍地，妹妹向員警告知，自己沒有跟父親那邊的親戚往來，自己也連繫不到哥哥，但員警還是要求她代收，妹妹收到教召令後，有嘗試聯繫哥哥，但一直沒結果只好作罷。

    沒想到劉男因沒接到通知去參加教召，不但被通緝，還被檢方依妨害兵役罪起訴；高雄地院審理時，劉男喊冤說自己從未接到通知，且他退伍後就離開高雄，在台中、屏東等地工作，因房東不肯讓他寄戶口遷戶籍，他才把戶籍留在舅舅家。

    劉男說，他跟舅舅關係不好，也一直沒跟家裡的弟妹連絡，且教召只有1天，去參加也不會影響生活，自己沒有理由故意躲教召害自己被國家究責。法官傳喚家人出庭，家人也證實劉男已離家多年未連絡，因此採信劉男說詞，判他無罪，可上訴。

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