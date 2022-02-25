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    賴勁麟捲內線交易 妻喊冤：那怎會只賣3張留近200張？

    立委賴品妤的父親賴勁麟（見圖）捲入內線交易案，賴妻吳如萍今在臉書發文澄清，指賴勁麟當時只賣了3張，手上還留著碩豐近200張股票，如果早知道股價會跌，怎麼可能只賣3張？（資料照）

    立委賴品妤的父親賴勁麟（見圖）捲入內線交易案，賴妻吳如萍今在臉書發文澄清，指賴勁麟當時只賣了3張，手上還留著碩豐近200張股票，如果早知道股價會跌，怎麼可能只賣3張？（資料照）

    2022/02/25 21:21

    〔記者楊淳卉／台北報導〕興櫃公司碩豐數位科技總經理特助薛孝宇、現任立委賴品妤的父親賴勁麟涉嫌內線交易，台北地檢署昨傳喚賴到案說明，訊後以違反證券交易法，諭令30萬交保候傳。賴品妤的母親沉寂一日後於臉書發文澄清，賴勁麟當時只賣了3張，手上還留著碩豐近200張股票，如果早知道股價會跌，怎麼可能只賣3張？

    檢調追查，薛男等人涉嫌於2015年、2016年間，得知公司將發布重大訊息後，於禁止交易股票期間買賣股票。賴勁麟則是於2016年間，擔任碩豐營運事業處資深副總經理。

    賴品妤的母親吳如萍今晚透過臉書發表表示，家裡和神腦國際都沒有被搜索，但第一時間也沒有和賴勁麟碰面，不清楚什麼事情被找去訊問，當下能講的只有「請大家相信我們的為人」。

    吳如萍表示，賴勁麟昨天獨自面對檢調，而她在地檢署門口等待許久，才驚覺老公可能遇到麻煩事，而直到今天早上，賴勁麟已然被外界貼上炒股、賣股的標籤，他們才開始找律師徵詢，「這麼坦蕩蕩的一個人，究竟是哪個環節被認為有問題？」

    吳如萍強調，全案發生在6、7年前，記憶也沒辦法像現在發生的事那般記得清晰，但是賴勁麟這幾年還留著碩豐近200張股票完全沒動，如果一個真正涉及不法、涉及內線交易的人，若真提前知道股價會跌，會只賣3張？

    吳汝萍說，現在的確感到有些委屈與沈重，但是也沒時間哀聲嘆氣，必須要盡快找出過往相關資料徹底證明清白，同時感謝外界的關心，一定會繼續加油。

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