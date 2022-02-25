基隆槓子寮大規模走山！地主違反水土保持移送法辦

基隆槓子寮山發生大規模走山。（記者盧賢秀攝）

2022/02/25 12:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市槓子寮路因連日大雨發生大面積走山，下滑土石約6個籃球場大，下方教忠公園也被土石淹沒。市府相關單位今天到場勘查，發現上方游姓地主將土地租給資源回收業者堆置廢棄物，有違法致水土流失造成災害，市府依水土保持法將游姓地主移送地檢署偵辦。

基隆市槓子寮路的邊坡在23日深夜發生崩塌，整個山坡滑落，大規模崩落土石沖到下方的教忠公園，把籃球場埋沒，下方集合住宅民眾都提心吊膽。

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市府產業發展處大地及農漁工程科長廖勝勇、基隆市水土保持技術團副長林石源和工務處養護工程科長簡翊哲等相關單位，今天到現場勘查相關搶災措施與災害原因。

廖勝勇說，2021年3月基隆地檢署已經勘查偵辦，游姓地主將土地租給資源回收業者，涉嫌堆置廢棄物或土方，有違反廢棄物清理法及水保法之嫌，今現勘有可能干擾山坡致水土流失，造成災害，因此將相關事證及地主移送地檢偵辦。

市府將設置3道防護措施，避免山坡繼續崩落，第一道在下方的教忠街口堆置石塊，防止土石危及住戶安全；第二道是在槓子寮路下方邊坡設鋼板樁，保障道路安全；第三道是在公私有地設檔土設施，控制土石不要再沖刷。

基隆市政府人員到槓子寮山災害現場勘查。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府公務處在下方教忠街堆置石塊防止土石繼續滑落。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府公務處進行搶災作業。（記者盧賢秀攝）

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