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    涉洗錢一審無罪 向心夫婦：感謝法院正確認定

    向心的律師方伯勳判決後表示希望檢方不要上訴，讓向心夫婦早日回家。（記者張文川攝）

    向心的律師方伯勳判決後表示希望檢方不要上訴，讓向心夫婦早日回家。（記者張文川攝）

    2022/02/24 11:39

    〔記者張文川／台北報導〕中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦，因捲入澳洲共諜王立強案，從2019年底在台遭限制出境至今，台北地檢署去年4月依洗錢罪起訴2人，台北地院今宣判向心、龔青皆無罪。向心於判決後委由辯護律師方伯勳發出聲明，感謝法院的正確認定，他們夫婦由於檢方錯誤的起訴，已被限制出境823天，不能回家、不能工作，辯護律師也希望檢察官不要上訴，早日讓洗錢案及共諜案落幕，讓他們夫妻能夠回家。

    北院判決理由尚未公布，全案仍可上訴，2人的限制出境禁令尚未解除，台北地院去年12月7日裁定延長出境至今年8月8日。

    向心夫婦聲明指出，首先感謝法院做出正確的認定。這個洗錢案未聲請調查任何證人，且3位法官（合議庭）僅開庭一次，就做出無罪決定，因為不論是從事實、證據、論理結構及法律適用，檢察官的起訴都是錯誤而不正確的。

    向心夫婦表示，因為錯誤的起訴，使得向心夫婦目前仍然處於遭限制出境的狀態，至今已經長達823天，不能回家、不能工作。對於一個外國人而言，入境後因案限制出境就難以合法居留的身分在台生活、就醫，這對人權影響非常重大，凸顯我國法制還有改善的空間。

    聲明指出，向心夫妻偵查中違反國安法的共諜案，與這個洗錢案一樣，都是沒有任何犯罪事實的存在，檢察官先前也將共諜案作成不起訴處分。

    聲明中，辯護人方伯勳認為，司法的功能就是要正確，不正確的起訴，對於人民、國家及被告，都是極大傷害，辯護人衷心期待檢察官尊重事實，對於無罪判決不要上訴，早日將洗錢案及共諜案落幕，讓向心夫妻能夠回家。

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