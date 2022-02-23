陳伯謙確定逃死 死者父痛批：法院判決很可笑、跟惡魔站在一起

死者高姓女子的父親得知判決結果後，頻說「很失望、很憤怒」，認為不管手段多凶殘、殺幾個人，法院都會想辦法不判死刑。（資料照）

2022/02/23 16:12

〔記者張文川／台北報導〕震驚社會的「華山分屍案」凶手陳伯謙，一審一度被判處死刑，二審、更一審皆判處無期徒刑，最高法院今駁回檢、辯上訴定讞，陳伯謙確定逃過死刑；死者高姓女子的父親得知判決結果後，頻說「很失望、很憤怒」，認為這證明政府的態度就是廢除死刑，二審、更一審都是在想方設法幫陳找免死的理由，不管手段多凶殘、殺幾個人，法院都會想辦法不判死刑。

高父說，陳伯謙不是自首，更一審就用「可教化」來當陳伯謙的擋箭牌，更審時的鑑定人明明就說陳伯謙不可教化，法院卻還是要認定可教化，「不敢明說廢死，只是暗的在做」，認為「有本事就把他關到死，但是為什麼無期徒刑還可以假釋？」

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高父說，聽到定讞結果後感到很失望、很氣憤，覺得法院判決很可笑，「跟惡魔站在一起」，手段再凶殘、殺幾個人都不會判死刑；他之前還跟朋友說，若有人要殺你，就是先殺對方，不會判死刑、搞不好還能脫罪，沒想到今天竟讓他感覺真是如此，「法院簡直在玩弄被害人家屬，想盡辦法幫凶手找免死的理由，把人命當兒戲」。

高父說，他很佩服一審法官，有勇氣判處死刑，二審、更一審判得不像專業法官，完全沒有專業性，胡亂解釋心理鑑定結果，光是鑑定就做了3次，就是要從中找免死的理由。

至於本案的民事求償，台北地院一審去年判陳伯謙應賠償1401萬元，陳未上訴而確定。高父說陳伯謙犯案後2個星期就脫產了，法官問陳打算怎麼賠，陳也不理法官，他也不抱希望，獲賠再多也換不回女兒。

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