為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    陳伯謙確定逃死 死者父痛批：法院判決很可笑、跟惡魔站在一起

    死者高姓女子的父親得知判決結果後，頻說「很失望、很憤怒」，認為不管手段多凶殘、殺幾個人，法院都會想辦法不判死刑。（資料照）

    死者高姓女子的父親得知判決結果後，頻說「很失望、很憤怒」，認為不管手段多凶殘、殺幾個人，法院都會想辦法不判死刑。（資料照）

    2022/02/23 16:12

    〔記者張文川／台北報導〕震驚社會的「華山分屍案」凶手陳伯謙，一審一度被判處死刑，二審、更一審皆判處無期徒刑，最高法院今駁回檢、辯上訴定讞，陳伯謙確定逃過死刑；死者高姓女子的父親得知判決結果後，頻說「很失望、很憤怒」，認為這證明政府的態度就是廢除死刑，二審、更一審都是在想方設法幫陳找免死的理由，不管手段多凶殘、殺幾個人，法院都會想辦法不判死刑。

    高父說，陳伯謙不是自首，更一審就用「可教化」來當陳伯謙的擋箭牌，更審時的鑑定人明明就說陳伯謙不可教化，法院卻還是要認定可教化，「不敢明說廢死，只是暗的在做」，認為「有本事就把他關到死，但是為什麼無期徒刑還可以假釋？」

    高父說，聽到定讞結果後感到很失望、很氣憤，覺得法院判決很可笑，「跟惡魔站在一起」，手段再凶殘、殺幾個人都不會判死刑；他之前還跟朋友說，若有人要殺你，就是先殺對方，不會判死刑、搞不好還能脫罪，沒想到今天竟讓他感覺真是如此，「法院簡直在玩弄被害人家屬，想盡辦法幫凶手找免死的理由，把人命當兒戲」。

    高父說，他很佩服一審法官，有勇氣判處死刑，二審、更一審判得不像專業法官，完全沒有專業性，胡亂解釋心理鑑定結果，光是鑑定就做了3次，就是要從中找免死的理由。

    至於本案的民事求償，台北地院一審去年判陳伯謙應賠償1401萬元，陳未上訴而確定。高父說陳伯謙犯案後2個星期就脫產了，法官問陳打算怎麼賠，陳也不理法官，他也不抱希望，獲賠再多也換不回女兒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    華山肢解割奶分屍案 陳伯謙逃死判無期徒刑定讞
    2022/02/23 15:05

    華山肢解割奶分屍案 陳伯謙逃死判無期徒刑定讞
    華山分屍案陳伯謙逃死 想出書撈一筆出庭卻沉默
    2022/01/18 17:21

    華山分屍案陳伯謙逃死 想出書撈一筆出庭卻沉默

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    華山分屍案凶手逃死 被害人父親批評北市府是幫兇
    2021/09/08 14:31

    華山分屍案凶手逃死 被害人父親批評北市府是幫兇
    華山分屍案陳伯謙輕判無期 高院更一審：可施以矯正治療
    2021/09/08 13:49

    華山分屍案陳伯謙輕判無期 高院更一審：可施以矯正治療

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播