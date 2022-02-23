「鬼切三寶」踩油門挑釁 下一秒警察站車旁查出無照吃罰單

林男駕車鬼切，還踩油門向後方的重機騎士挑釁。（記者王冠仁翻攝）

2022/02/23 13:17

〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子駕照被吊扣仍開車上路，他行經台北市市民大道時想切換車道，但被騎乘大型重機的另名網友按喇叭，林心生不滿，沿途多次鬼切、挑釁，還故意踩油門製造引擎轉速的噪音嗆聲。當時有員警在現場值勤交通疏導勤務，員警聞聲察看，重機騎士告訴員警上情，員警隨即示意林到路邊受檢，員警查出他駕照被吊扣，當場對他開罰。

該名網友近日將這段行車紀錄器影片以「在市民大道與逼車仔決鬥」為題上傳網路，引起網友熱議。

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警方指出，上月28日下午3時許，當時正值農曆春節前有大批人車準備返鄉，因此警方在台北市市民大道上執行交通疏導勤務；當時一名大型重機騎士沿市民大道東往西方向行駛，途中一輛轎車準備左轉變換車道但被重機騎士按喇叭。

該名轎車駕駛心生不滿，沿途多次鬼切、挑釁，當他們行經一處路口停等紅燈時，對向車道其他車輛因故鳴按喇叭，轎車駕駛誤以為是在他後方的重機騎士對他按喇叭，因此故意踩油門製造引擎轉速噪音回嗆。

不過，當時員警正好就在一旁路邊執勤，員警聞聲在車陣中查看，重機騎士這時告訴警方，該名轎車沿途逼車、鬼切，員警於是到車旁示意駕駛停靠路邊受檢。

警方一查，發現駕車的林姓男子駕照被吊扣，依規定吊扣期間不得駕車，警方因此依道路交通管理處罰條例第21條對他開罰。

大同分局呼籲，行車中應保持理性駕駛車輛並遵守交通標誌、標線、號誌等安全規則，如遇有行車糾紛情況時應先避免現場雙方肢體及言語衝突，務必請警方到場調處，避免衝突擴大影響人身及財產安全。

警方查出林男無照，對他開罰。（記者王冠仁翻攝）

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