泣訴「他無法賠我新的生活」 醉正妹慘遭假好心送回家豬哥同事性侵

高等法院審理認定楊男性侵酒醉的女同事小涵罪證明確，依乘機性交罪，判3年6月徒刑。（記者楊國文攝）

2022/02/23 12:12

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子覬覦美女同事小涵（化名）的美色，竟趁她聚會後酒醉意識不清時，先佯裝好心送她回住處休息，卻偷偷持她的鑰匙返回將她性侵得逞。張的犯行曝光後，竟硬拗稱「她對我有意思」，２人是合意性交，不過，小涵友人均證稱小涵在KTV已酒醉，指證張男說謊，小涵因身心受創，案發至今1年多，仍持續至精神科診治，高等法院斥責張男為脫罪竟捏造事實，今依乘機性交罪判他3年6月徒刑。

判決指出，張男和頗有姿色的小涵等多位同事聚會，2020年7月16日到北市錢櫃KTV唱歌、飲酒，過程中，小涵喝很多酒，包括威士忌、紅酒、白酒和紅酒，直到7月17日凌晨2時30分時，已因酒醉而意識不清，呈昏睡狀態。

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小涵的男同事楊姓男子見狀，提議因他住在小涵位於北市南港住處附近，自告奮勇可送她回住處，張男見狀，也表示要一同叫車送小涵回家休息。

由於小涵已達爛醉程度，計程車送她抵達住處時，還必須由楊男、張男合力扶著她才能下車行走，後來，張男持小涵住家的鑰匙打開大門後，和楊男將她扶到床上休息後，各自離去。

不過，張男因心懷不軌竟又折返，持小涵住處鑰匙進入她的房間，性侵酒醉的小涵得逞，小涵不甘受辱提告。

庭訊時，小涵泣訴，事發至今已1年多時間，卻因本案被性侵之故，必須每天回家在房間內，被迫想起遭性侵的事實，更使自己的傷口難以癒合，時常因痛苦而失眠，一度想賣掉房子，加上她被性侵的事在工作圈傳開，讓她沒辦法好好工作和生活，「我認為，被告（指張男）沒辦法賠我一個新的生活」。

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