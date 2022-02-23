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    瑞莎被「黑」... 4體操選手、教練獲不起訴有變數 高檢署發回續查

    瑞莎近期被網友匿名抹黑。（翻攝自瑞莎臉書）

    瑞莎近期被網友匿名抹黑。（翻攝自瑞莎臉書）

    2022/02/23 10:18

    〔記者錢利忠／台北報導〕已取得台灣身分證的烏克蘭名模「瑞莎」，去年遭4名網友在Dcard匿名攻擊：「黑特 瑞莎真的有付出那麼多？」瑞莎事後提告妨害名譽；台北地檢署查出4名網友分別是桃園龍潭地區的選手及教練，但調查後認為此事可受公評，去年12月將4人不起訴，瑞莎為此向高等檢察署聲請再議，高檢署認為不起訴案的偵查尚未完備，已發回北檢續查。

    瑞莎近年來積極投入培訓台灣韻律體操選手，更自籌經費帶隊出國比賽取得金牌，好成績有目共睹，不料，去年4月間，「Dcard」尚卻出現匿名爆料文章：「黑特 真的有付出那麼多？」批評瑞莎；檢方事後查出，4名留言的網友分別是來自桃園龍潭地區的選手及教練。

    4名網友獲不起訴後，瑞莎曾發文感謝檢方的調查，並提及此案讓她知道，發文的網友其實就是桃園龍潭地區的體操選手與教練，直言「知道事實後很傷心，因為本人之前幫忙過桃園龍潭韻律體操團隊一段時間，從每一天去幫忙指導學生，或找資源、協助帶團隊去美國比賽」，不知道究竟哪個環節出問題，而對於發生這樣的事情，她也替自己打氣，「還有很多孩子們要顧，我不能因為這些人傷心或挫敗」。

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