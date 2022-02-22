截肢女孩事件該負責還有它！ 宋國鼎點名這家公司：睡醒了沒？

苗栗縣28歲王姓女子去年11月間發生工安意外，右小腿被迫截肢，她控訴公司不聞不問，引起社會關注。 （讀者提供）

2022/02/22 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣28歲女子小熙（化名）因工安意外右小腿截肢，她控訴公司不聞不問，引起社會關注，苗栗縣議員曾玟學也揭露公司謝姓負責人及親友所有的多間公司設立於同一地址。對此，律師、苗栗縣議員宋國鼎點名，除了「生安運通」外，該負責的還有「華夏海灣」這家公司，「過了快4個月，貴公司睡醒了沒？」

「頭份斷肢案－華夏海灣睡醒了嗎？」宋國鼎在臉書發文說，從上週開始「截肢女孩案」佔據新聞熱搜版面，隨著「生安運通」、「乙順」等名字浮出檯面，相關公司雇主也陸續出面回應，並口頭承諾後續賠償事宜。

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「但是，真的，就只有這些下包承攬公司嗎？」宋國鼎說明，根據職安署的職災報告顯示，生安運通與華夏海灣之間有一份承攬合約，華夏海灣把PVC粉包裝以及裝卸貨的部分，交由生安運通來承攬，「公司為了企業營運，把自己的工作發包出去，這很合乎邏輯」。

宋國鼎進一步指出，「但如果發生職業災害時，『補償責任』可是不能發包出去，在法律上的概念我們稱之為『連帶責任』。而在這起案件裡，華夏海灣就是連帶責任人」、「整起案件從去年11月至今，過了快4個月，貴公司睡醒了沒？」

宋國鼎還提到，兩年前該公司還被苗栗縣府頒獎，希望能共同帶動中小企業提升廠區內的安全衛生管理水準、改善作業環境，「希望華夏海灣勇敢站出來，共同承擔、共同負責，不僅是在個案上改進，也勇於承擔整個縣內廠區的安管衛生，成為真正的領頭羊企業」。

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