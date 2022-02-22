濫倒事業廢棄物清除費破10億！18人被起訴求重刑

台糖公司位於大洲段、六塊寮段土地遭非法傾倒大量廢棄物。（圖由南檢提供）

2022/02/22 12:42

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署指揮南市警一分局並結合桃園檢方偵辦以男子蔡燕章為首的環保犯罪集團，查出蔡男長期將中、北部事業機構的營建事業廢棄物僱人車載到台南多處國有、台糖及私人土地非法掩埋棄置，估計棄置體積7萬7千多立方公尺，總清除處理費達10億6153萬餘元，危害土地環境甚鉅。

負責偵辦的南檢檢察官劉修言，在22日依廢棄物清理法等罪嫌偵結起訴蔡燕章（50歲）等18名被告，並建請法院從重量刑。

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檢警調查，蔡燕章涉找來被告林男（58歲）、劉男（36歲）等曳引車駕駛在中北部產源端以每輛車4~5萬元台幣不等代價，載運營建混合物等廢棄物後，再開車到台南新市區、麻豆區、佳里區等國有、私人土地，等待入夜並確認無查緝人員時，蔡嫌即會以無線電通知曳引車輛駕駛及被告陳男（55歲）、張男（74歲）等把風人員開啟管制柵欄讓車輛接連進場，每輛進場車收取15000元至22000元不等傾倒費用；在作業完成並將路面輪胎痕跡清除後，把風人員每人可獲得1500元至3000元不等酬勞。

據了解，本案源於台南市府環保局於2020年12月間接獲檢舉，指台南麻豆區土地遭違法傾倒廢棄物，將情資提交南檢國土保育專組主任檢察官，再分由檢察官劉修言指揮南市警一分局偵辦，依民眾提供的照片以車追人，循線追查出以主嫌蔡燕章及桃園、台中等地區被告林男、劉男為首共13輛曳引車參與此環保犯罪集團。

該犯罪集團為規避警方追查，分別以通訊軟體Line成立「露營&聚餐群組」及車裝無線電台為通訊聯絡工具，將牌照變造或塗抹污損，致偵辦起初蒐證十分困難，且曳引車隊南下過程，除牌照塗污外，也不時更換路線，利用國道1、3號及台61線（西部濱海快速公路）交替往南行駛進入台南地區，載運車輛會隨時注意有無偵查車輛尾隨，如遇可疑車輛還會抄錄通報、提供其他車輛防範跟監。

由於有傾倒廢棄物前科的主嫌蔡燕章熟悉警方偵辦方式，他除以權利車代步外，所收取現金未存入相關帳號斷絕金流，使偵辦困難度倍增，經南市警一分局動員10多名警力長達近1年駕駛私車或不時更換偵防車分組跟監、埋伏、守望，先鎖定可能的傾倒地區，但由於傾倒地區兩側往前延伸均為通往魚塭、田地等幅員遼闊的產業道路，且該集團傾倒時間、地點均挑選夜間與人煙稀少處，蒐證難上加難，警方多次在高架路段佯裝車輛故障臨停蒐證仍無所獲，致無法確認傾倒地點。

直到2021年9月間，經環保署南區督察大隊告知，南檢得知桃園地檢署檢察官陳書郁已於2021年8月指揮保七總隊第三大隊第一中隊及環保署北區督察大隊，針對其中林男等3位曳引車司機進行違反廢棄物清理法的跟監蒐證，南檢與桃檢雙方檢察官聯繫、交換證據資料後，透過桃檢提供的案卷資料比對，終於確認其中台南新市區的棄置處所。

檢警多次開會討論，派員在傾倒作業結束、車輛離去後，大膽進入勘察，並在1次勘察中偶然發現未清除乾淨的曳引車輪胎痕跡，再依軌跡循線追查，發現掩埋廢棄物的挖土機等器具，再以空拍機蒐證土地外表狀況、範圍，擬定發動搜索拘捕時機。

2021年10月19日，桃檢專案小組通知南檢有關被告林男為主的北部車隊載滿廢棄物南下的時點，南檢專案小組即於場區前後、周邊部署警力，待車輛進入場區即兵分多路前後包抄，並逮捕相關被告後，循線拘提以被告劉男為主的中部車隊，及查扣涉案曳引車附掛半托車9輛（經被告同意進行拍賣）及挖土機1輛；另循線追查出佳里、麻豆等地區土地也遭到傾倒事業廢棄物，全案終告偵破。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，不法環保犯罪集團為規避查緝，近年來相繼發展出「甲地收受、乙地棄置」的犯罪模式，企圖以警方與環保稽查人員跨區查辦的不便，與認為各地檢警因管轄或門戶之見，少有合作偵辦可能，想藉以爭取犯罪時間與空間，但南檢與桃檢經由通暢的橫向聯繫，兩機關共享情資、以團隊合作模式打擊傷害土地環境的犯罪集團，守護國土免於遭到破壞。

滿載廢棄物的曳引車。（圖由南檢提供）

滿載廢棄物的曳引車進入傾倒區域。（圖由南檢提供）

滿載廢棄物的曳引車進入傾倒區域。（圖由南檢提供）

檢警專案小組對遭埋倒廢棄物的土地開挖調查。（圖由南檢提供）

台糖公司位於台南安定區六塊寮段土地遭非法傾倒大量廢棄物。（圖由南檢提供）

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